Sky-Reporterin zeigt Wintertrick vor DFB-Pokal-Spiel: „Sicher ist sicher“

Von: Alexander Kaindl

Eiseskälte in Deutschland: Da muss man auch als Reporterin oder Reporter bei DFB-Pokal-Spielen gut gerüstet sein. Katharina Kleinfeldt und Yannik Erkenbrecher machen es vor.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt schwebt auf einer Erfolgswelle, die man so am Main lange nicht mehr erlebt hat: Europa-League-Sieg, Nationalspieler bei der WM, neue Superstars, Champions-League-Achtelfinale, Top-Platzierung in der Bundesliga und: Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale. Letzeren hat Sky-Moderatorin Katharina Kleinfeldt hautnah miterlebt.

Katharina Kleinfeldt Geboren: 5. Mai 1993 (Alter: 29 Jahre), Schotten, Hessen Moderatorin, Field-Reporterin Bei Sky seit: 2015

Sky-Reporterin zeigt Wintertrick vor Frankfurter DFB-Pokal-Spiel: „Sicher ist sicher“

Die SGE setzte sich in einem packenden Pokal-Derby mit 4:2 gegen den SV Darmstadt durch. Trotz Eiseskälte dürfte den Frankfurt-Fans warm geworden sein, als sie eine wieder einmal entfesselte Offensivleistung ihrer Mannschaft sahen.

Kleinfeldt hatte sicherheitshalber einen anderen Kniff parat, den sie vorab iauf Instagram angekündigt hatte: Wärmesohlen!

Katharina Kleinfeldt überredet Yannik Erkenbrecher zum Tragen von Wärmesohlen

„Sicher ist sicher“, schrieb die Sky-Moderatorin in ihrer Story. Dahinter machte sie einen blau gefrorenen Emoji und verlinkte ihren Kollegen Yannik Erkenbrecher, der später am Abend ebenfalls vom Spielfeldrand berichten sollte. Bei Minus-Temperaturen muss man natürlich besonders gut ausgerüstet sein - das hatte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger schon in der Vorwoche bewiesen.

Kleinfeldt scheint in Sachen Wärmesohlen schon erfahrener zu sein. Erkenbrecher offensichtlich noch nicht, er teilte die Story mit den Worten: „Habe mich von Katharina Kleinfeldt überzeugen lassen. Heute Testballon für Wärmesohlen.“

Katharina Kleinfeldt und Yannik Erkenbrecher waren für Sky mit Wärmesohlen im Einsatz. © Screenshots Instagram / Katharina Kleinfeldt

Wärmesohlen als Wintertrick: Wintersport-Fans schwören schon lange darauf

Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Die Sohlen werden wie Einlagen in den Schuhen platziert und liefern dann sofort und für bis zu acht Stunden Wärme. Gerade für Winter-Veranstaltungen, bei denen man für längere Zeit steht, können sie eine echte Hilfe sein.

Fans beim Biathlon oder Skispringen schwören beispielsweise schon lange auf Wärmesohlen. Der Nachteil: Die meisten Modelle können nur einmal verwendet werden, beim nächsten Event braucht man dann schon wieder ein neues Paar.

Kälte in Deutschland: Wetter weiter im Wäremsohlen-Modus

Vielleicht haben Kleinfeldt und Erkenbrecher für sich selbst oder ihre Kollegen ja noch ein paar Einlagen auf Lager, schließlich kommt es am Mittwochabend noch zu weiteren DFB-Pokal-Spielen und am Wochenende rollt auch in der Bundesliga schon wieder der Ball. Das Wetter bleibt vorerst im Wärmesohlen-Modus. (akl)