DFB-Pokal-Finale live: Wo läuft heute Freiburg gegen Leipzig live im Free-TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Im DFB-Pokal-Finale kommt es zum Duell Freiburg gegen Leipzig - wo läuft das Spiel live im TV und Stream? © IMAGO/SVEN SIMON

Im DFB-Pokal-Finale kommt es zum Kräftemessen zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Wo läuft das Endspiel heute im Free-TV und Stream? Alle Infos.

München - Für den SC Freiburg und RB Leipzig steht heute Abend viel auf dem Spiel. Im Finale des DFB-Pokals kann eine der beiden Mannschaften den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte einfahren.

Begegnung SC Freiburg - RB Leipzig Anpfiff 20 Uhr Stadion Olympiastadion Berlin Schiedsrichter Sascha Stegemann

DFB-Pokal-Finale live: Kann Freiburg seine starke Saison mit einem Titel krönen?

Kann der Sportclub aus dem Breisgau seine starke Saison mit dem Pokalgewinn krönen? Bis zuletzt kämpfte die Mannschaft von Christian Streich mit Leipzig und Union Berlin um einen der begehrten Champions-League-Plätze. Am Ende sollte es um zwei Punkte nicht reichen. Punkte, die aufgrund der zwei Pleiten am vorletzten und letzten Spieltag gegen Union und Leverkusen schlussendlich fehlten. Leipzig sicherte am letzten Spieltag mit einem Remis gegen Bielefeld den vierten Rang und darf kommende Saison in der Königsklasse antreten.

Das Erreichen der Europa League sollte dennoch als Zeugnis einer der erfolgreichsten Spielzeiten der Freiburger Vereinsgeschichte dienen. Mit dem Sieg im Finale des DFB-Pokals könnte der SC sogar noch einen draufsetzen und sich bei Leipzig für das verpasste CL-Ticket „revanchieren“. Sollte dies wirklich gelingen, dürften beim Sportclub wohl unmittelbar danach die Überlegungen reifen, Streich vor dem Freiburger Stadion eine Statue zu errichten.

DFB-Pokal heute live: Freiburgs Weg ins Finale

1. Runde: Würzburger Kickers - SC Freiburg 0:1

2. Runde: VfL Osnabrück - SC Freiburg 4:5 n.E.

Achtelfinale: TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 1:4

Viertelfinale: VfL Bochum - SC Freiburg 1:2 n.V.

Halbfinale: Hamburger SV - SC Freiburg 1:3

Finale im DFB-Pokal live: Klappt es bei Leipzig im dritten Anlauf?

Doch auch für Leipzig würde der Pokalgewinn der erste große Titel in der Vereinshistorie bedeuten. Zweimal bereits war für die Roten Bullen der Pokal zum Greifen nahe, zweimal scheiterte RB deutlich. 2019 gab es im Pokalendspiel gegen die Bayern eine 0:3-Packung. Vergangene Saison war es bei der 1:4-Final-Pleite gegen Dortmund ähnlich deutlich. Diesmal wartet jedoch keines der beiden deutschen Fußball-Schwergewichte im Finale. Die Chance auf den ganz großen Fang dürfte aus Leipziger Sicht somit nie größer gewesen sein.

DFB-Pokal heute live: Leipzigs Weg ins Finale

1. Runde: SV Sandhausen - RB Leipzig 0:4

2. Runde: SV Babelsberg 03 - RB Leipzig 0:1

Achtelfinale: RB Leipzig - Hansa Rostock 2:0

Viertelfinale: Hannover 96 - RB Leipzig 0:4

Halbfinale: RB Leipzig - Union Berlin 2:1

DFB-Pokal-Finale heute live: Wo läuft Freiburg gegen Leipzig live im Free-TV und Stream?

Die ARD zeigt das Finale heute Abend live und in voller Länge im Free-TV. Los geht es ab 19 Uhr mit den Vorberichten mit Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger. Als Kommentator ist Gerd Gottlob vorgesehen. Neben der Übertragung im TV stellt das Erste allen Interessierten auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung - dieser wird ebenfalls ab 19 Uhr abrufbar sein.

SC Freiburg vs. RB Leipzig live: Wo läuft das Finale heute im Pay-TV?

Auch Sky überträgt das Endspiel heute Abend live. Alle Abonnenten können ab 19 Uhr auf Sky Sport 1 einschalten - dort führen Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus durch die Vorberichterstattung. Wolff Fuss wird die Partie kommentieren. Sky-Kunden können das Pokal-Finale auch via Sky Go im Live-Stream verfolgen. Auch über Sky Ticket wird es einen Stream geben - hierfür braucht es ebenfalls ein gültiges Abo.

DFB-Pokal-Finale heute live: Die Übertragung von Freiburg - Leipzig in der Übersicht

Free-TV ARD Pay-TV Sky Live-Stream ARD, Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de

DFB-Pokal: Das Finale Freiburg gegen Leipzig im Live-Ticker bei tz.de

Im Live-Ticker von tz.de können Sie das Pokal-Finale ebenfalls verfolgen und verpassen dabei keine wichtige Spielszene. (kus)