DFB-Pokal-Finale im Live-Ticker: SC Freiburg gegen RB Leipzig - erneuter Ärger vor dem Endspiel

In Berlin stehen sich der SC Freiburg und RB Leipzig im Finale des DFB-Pokals gegenüber. Welcher Klub schnappt sich seinen ersten großen Titel? Der Live-Ticker zum Endspiel.

Freiburg - Eine kuriose Pokalsaison neigt sich dem großen Endspiel zu. Dank des großen Favoritensterbens in den ersten Runden - der FC Bayern flog in der zweiten Runde raus, der BVB im Achtelfinale - setzten sich letztlich der Bundesliga-Vierte aus Leipzig sowie der Überraschungs-Fünfte aus Freiburg durch. Im Berliner Olympiastadion geht es ab 20 Uhr (live im TV und im Stream) um den jeweils ersten großen Titel der Vereinsgeschichte.

SC Freiburg und RB Leipzig zoffen sich vor dem DFB-Pokal-Finale: Nächster Krach nach Schal-Eklat

Bereits Wochen vor dem DFB-Pokal-Endspiel gab es erste Auseinandersetzungen zwischen den beiden Finalisten. Grund dafür war ein Verbot der Nutzung des SC-Freiburg-Logos für gemeinsame Fanartikel zum Finale. „Wir machen die Partnerschals relativ selten. Nur wenn es eine Verbindung zwischen den Klubs oder Fans gibt“, begründete der verantwortliche Finanzvorstand der Breisgauer Oliver Leki die Entscheidung. Bei RB Leipzig kam dies nicht gut an, Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bezeichnete das Logo-Verbot gar als respektlos.

Neben der Diskussion um die sogenannten Begegnungsschals sorgte ein weiterer Zwischenfall für Spannungen zwischen den Endspielgegnern. Der Auslöser dafür war das Abschlusstraining am Freitagabend, das normalerweise am Spielort abgehalten wird, idealerweise sind 15 Minuten der Einheit für Medienvertreter zugänglich. RB Leipzig trainierte zur Verwunderung vieler jedoch nicht richtig. So kamen die Spieler in Turnschuhen und mit wenigen Bällen auf den Platz und fuhr nach fünf Minuten auf dem Platz und einem kleinen Spaziergang wieder ab. Schuld am ungewöhnlich kurzen Abschlusstraining waren Bild zufolge die Freiburger.

RB Leipzig hielt wegen Freiburg kein reguläres Abschlusstraining ab - stattdessen kuriose Alibi-Einheit

Demnach durfte der SCF als nominelle „Heimmannschaft“ über den Zeitpunkt des eigenen Abschlusstrainings im Berliner Stadion am Wurfplatz neben dem Olympiastadion entscheiden, so setzte Christian Streich die letzte Gelegenheit zur Vorbereitung um 17 Uhr an. Erst nach den Freiburgern - etwa um 18.15 Uhr - wären die Leipziger mit ihrer Einheit an der Reihe gewesen. Das war Trainer Domenico Tedesco und Co. offenbar zu spät, weshalb RB noch vor der Abfahrt um 10 Uhr trainierte. Da der DFB jedoch darauf besteht, dass die Finalteilnehmer am Ort des Endspiels trainieren, absolvierte Leipzig seine kurze Alibi-Einheit. (ajr)