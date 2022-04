Hamburger SV gegen SC Freiburg im Live-Ticker: Wer löst das Ticket für Berlin?

Von: Felix Durach

Am Dienstagabend trifft der Hamburger SV im Halbfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Der Sieger dieses ungleichen Duells fährt nach Berlin. Der Live-Ticker.

DFB-Pokal-Halbfinale: Am Dienstagabend kämpfen der Hamburger SV* und der SC Freiburg* um den Einzug ins Endspile in Berlin.

Der Favorit aus Freiburg will das erste DFB-Pokalfinale der Vereinsgeschichte erreichen. Außenseiter Hamburg als Zweitligist ins Endspiel einziehen.

Der Live-Ticker zum ersten Halbfinale des DFB-Pokals* 2021/22.

Hamburger SV - SC Freiburg -:- (-:-)

Aufstellung Hamburger SV: Aufstellung SC Freiburg: Tore:

Hamburg - Mit diesem Szenario hat vor der Saison so wohl niemand wirklich gerechnet: Am Dienstagabend kämpfen der Hamburger SV und der SC Freiburg ab 20.45 Uhr um den Einzug ins DFB-Pokalfinale* am 21. Mai im Berliner Olympiastadion. Die Motivation ist für beide Teams hoch. Der Traditionsverein aus der Hansestadt könnte zum ersten Zweitligisten in einem DFB-Pokalfinale seit der Saison 2010/11 werden. Damals unterlag der zweitklassige MSV Duisburg Schalke 04 deutlich mit 0:5. Ein Einzug ins Endspiel würde dem gestürzten Bundesliga-Dino, der aktuell nur auf Platz sechs der 2. Bundesliga steht, nicht nur finanziell guttun, sondern wäre wohl auch Balsam auf die strapazierte Seele der HSV-Fans.

Hamburger SV - SC Freiburg: Breisgauer wollen erstes DFB-Pokalfinale klarmachen

Der SC Freiburg könnte mit einem Sieg über den HSV wiederum einer ohnehin gelungenen Saison die Krone aufsetzen. Die Breisgauer rangieren aktuell auf dem fünften Tabellenplatz in der Bundesliga und haben somit gute Chancen in der kommenden Saison europäisch zu spielen. Auch die Champions League ist für die Männer von Trainer Christian Streich noch greifbar. Ein Finale in Berlin wäre darüber hinaus ein Novum für die Freiburger, denn der SCF stand in seiner Vereinsgeschichte noch nie im DFB-Pokalfinale. Zuletzt verpassten die Badenser in der Saison 2012/13 den Einzug ins Endspiel - ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Stuttgart.

Die Rollenverteilung vor der Begegnung am Dienstagabend ist also klar. Der HSV unter Trainer Tim Walter hofft trotz Außenseiterrolle auf ein ausverkauftes Volksparkstadion, das dem Team zu ungeahnter Größe verhelfen soll. Bereits auf dem Weg ins Halbfinale bewies das Team aus der Hansestadt mehrfach, dass es mit Drucksituationen umgehen kann. Nach einem Sieg in der ersten Runde gegen Braunschweig, räumten die Hamburger Nürnberg, Köln und Kalsruhe jeweils im Elfmeterschießen aus dem Weg.

Der Hamburger SV braucht auch im Halbfinale gegen den SC Freiburg eine Top-Leistung von Spielmacher Sonny Kittel. © IMAGO/Michael Taeger

Hamburger SV - SC Freiburg: Nächster Elfer-Krimi für den HSV?

Die Freiburger lösten das Ticket fürs Semifinale durch Siege über die Würzburger Kickers, den VfL Osnabrück, die TSG Hoffenheim und den VfL Bochum. Ein Sieg über den HSV und der damit verbundene Einzig ins Halbfinale könnte für den Freiburger Senkrechtstarter Nico Schlotterbeck auch zum Abschiedsgeschenk werden. Wie die Bild am Dienstag berichtete, soll der Nationalspieler sich mit Borussia Dortmund über einen Wechsel einig sein. Mit einem Titel im Gepäck wäre der 22-Jährige bestens gerüstet für den Aufstieg in die europäische Oberklasse. Ob Schlotterbeck und dem SCF das gelingen wird, erfahren Sie am Dienstagabend in unserem Live-Ticker. (fd) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA