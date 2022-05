DFB-Pokal in Berlin angekommen: «Hier kann er bestaunt und bewundert werden»

Der Pokal wurde von Bernd Neuendorf an die Gastgeberstadt des Endspiels übergeben © IMAGO/Christian Schroedter

Der DFB-Pokal ist bereits vor dem Endspiel in Berlin angekommen.

Berlin - Der Pokal ist schon in Berlin. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Trophäe für den DFB-Pokal-Sieger am Montag offiziell an die Gastgeberstadt des Endspiels zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig übergeben. «Hier kann er bestaunt und bewundert werden. Es ist ein wunderbarer Pokal, und für viele ist es ein Ereignis, sich ihn vor dem Endspiel ansehen zu können», sagte Neuendorf. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey erwiderte im Roten Rathaus: «Wir werden ihn gebührend ausstellen.» Das Finale im Olympiastadion wird am 21. Mai angepfiffen.

Das DFB-Pokal-Finale hat für die Gastgeberstadt Berlin auch eine große wirtschaftliche Bedeutung.

«Natürlich kommen nicht nur die Mannschaften hier her, sondern wir erwarten ein volles Stadion mit 80 000 Menschen», sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Montag während der offiziellen Pokalübergabe im Roten Rathaus. «Wir erwarten volle Hotels und Gaststätten. (...) Berlin muss wieder als Metropole des Tourismus nach vorne kommen. Natürlich bedeutet es für die Stadt einen unheimlichen Schub. Wir wollen wieder durchstarten nach der Pandemie.»

Im Endspiel im Olympiastadion am 21. Mai treffen der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. Es möge «der Bessere» gewinnen, sagte Giffey. Es wäre «schon etwas Besonderes», sollte sich RB als Club aus Ostdeutschland durchsetzen. «Aber natürlich drücke ich beiden Mannschaften die Daumen», sagte die SPD-Politikern.(dpa)