BVB-Verspätung im DFB-Pokal sorgte für Verwunderung: Can und Kobel liefern Erklärung

Von: Johannes Skiba

Zum Anpfiff der 2. Halbzeit kam die Mannschaft von Borussia Dortmund spät aus der Kabine und erklärte nach dem Spiel den kuriosen Grund.

Dortmund – Im Achtelfinale des DFB-Pokals gewinnt Borussia Dortmund verdient mit 2:1 gegen den VFL Bochum. Die Partie bot viel Gesprächsstoff. Neben der Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler, fiel außerdem auf, dass die Dortmunder mit einer ungewöhnlichen Verspätung für den Beginn der 2. Halbzeit aus der Kabine kamen, wie hna.de berichtet.

Die Bochumer und Stieler warteten sichtlich genervt, die Fans quittierten ihren Unmut mit lautstarken Pfiffen. Doch die scheinbare Unsportlichkeit der Dortmunder ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. So war die Klingel, die den Mannschaften signalisiert, wieder auf den Platz zurückzukehren, beim Gästeteam offenbar kaputt und verursachte die Verspätung von BVB-Coach Edin Terzic und seinen Spielern.

Im DFB-Pokalspiel gegen den VFL Bochum war Emre Can von Borussia Dortmund einer der besten Spieler auf dem Platz. © Simon/imago

BVB-Spieler Can und Kobel erklären Verspätung

Nach dem Spiel äußerte sich Borussia Dortmunds Torschütze Emre Can bei Sky zu dieser etwas ungewöhnlichen Situation: „Wir waren in der Kabine. Jeder, der hier schon mal gespielt hat, der weiß, dass die Wege hier etwas länger sind und wir haben es überhaupt gar nicht mitbekommen“, und fügte an: „Wir haben es ein bisschen verplant und verpeilt.“ Dann kam jedoch laut des 29-Jährigen jemand in die Kabine und wies die Dortmunder auf ihre Verspätung hin.

Auch BVB-Torhüter Gregor Kobel beteuerte nach dem Spiel die Unschuld der Schwarz-Gelben glaubwürdig: „Wir haben gar nichts mitbekommen. Wir haben es erst mitbekommen, als wir auf dem Feld angekommen sind. Aber es war keine Absicht.“

Nächste Woche heißt es für Borussia Dortmund wieder Champions League

Mit Konsequenzen für die Verspätung muss Borussia Dortmund nicht rechnen und kann sich problemlos auf die kommenden Aufgaben konzentrieren. Denn nach der englischen Woche durch das DFB-Pokalspiel folgt gleich darauf eine weitere Spielwoche mit Doppelbelastung. In der kommenden Woche erwartet der BVB nämlich den FC Chelsea zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. Indes befindet sich der BVB mit dem FC Bayern München im Ringen um ein italienisches Abwehrtalent. (jsk)