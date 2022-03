DFB-Pokal: Viertelfinal-Spiele heute live im TV und Stream sehen

Von: Florian Schimak

So sehen Sie das Viertelfinale im DFB-Pokal live im TV und Stream. © osnapix/Titgemeyer/Imago

FC Bayern? Raus in Runde 2. BVB? Im Achtelfinale verabschiedet! Das Viertelfinale im DFB-Pokal ist ausgeglichener denn je. So sehen Sie die Spiele live im Stream und TV.

München - Es wird ein spannendes Viertelfinale im DFB-Pokal, darauf kann man sich einstellen. Der FC Bayern? Krachendes Aus in der 2. Runde. Borussia Dortmund? Peinlich gegen Zweitligist FC St. Pauli rausgeflogen. Eintracht Frankfurt oder VfL Wolfsburg? Ebenfalls schon verabschiedet. Das einzige Team, das unter den aktuellen Viertelfinalisten im DFB-Pokal bereits den Pott geholt hat, ist Hannover 96 - und das ist 30 Jahre her.

Ausgerechnet die Niedersachsen treffen nun im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den auf dem Papier dicksten Brocken in der Runde der letzten Acht. Unter Domencio Tedesco hat RB Leipzig sportlich wieder in die Spur gefunden. In der Bundesliga stehen die Bullen auf einem Champions-League Platz und in der Europa League ist man durch das Russland-Aus kampflos ins Viertelfinale eingezogen.

Am Mittwoch geht‘s nun für RB Leipzig zu Hannover 96 im Viertelfinale des DFB-Pokals. Bereits am Dienstagabend wird‘s aber richtig spannend, dann reist der 1. FC St. Pauli an die Alte Försterei zu Union Berlin. Dies ist das einzige Spiel am Dienstagabend im DFB-Pokal-Viertelfinale. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die weiteren Partien finden alle am Mittwoch statt. Bereits um 18.30 Uhr erwartet der Hamburger SV den Karlsruher SC. Ein reines Zweitligaduell also im Viertelfinale des DFB-Pokals. Auch die Partie der Leipziger in Hannover wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Um 20.45 Uhr erwartet dann der VfL Bochum den SC Freiburg zum Bundesliga-Kracher im DFB-Pokal-Viertelfinale. Wo kann man die Spiele im TV und im Live-Stream sehen? Hier erfahren Sie es!

Video: RB-Coach Domenico Tedesco - „Nehmen Favoritenrolle gerne an“

Wo kann ich das Viertelfinale im DFB-Pokal live im TV sehen?

Die Fußball-Fans wird‘s freuen! Drei der vier Partien im Viertelfinale im DFB-Pokal werden im Free-TV zu sehen sein. Einzig die Fans des HSV und vom KSC benötigen ein Abo von Sky, um das Spiel ihrer Klubs live im TV verfolgen zu können.

Die Partie am Dienstagabend zwischen Union und St. Pauli ist im Ersten zu sehen. Für die Sky-Kunde gibt‘s auch die Möglichkeit, das Spiel auf Sky Sport 1 zu verfolgen.

Am Mittwoch wird es etwas komplizierter. So kann man das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen Hannover 96 und RB Leipzig bei Sport1 und sogar bei Sky schauen. Das Bundesliga-Duell zwischen Bochum und Freiburg wird dann wiederum in der ARD übertragen. Allerdings kann man die Partie ebenso auf Sky verfolgen, wenn man möchte.

Partie Uhrzeit Sender Union Berlin - FC St. Pauli 20.45 Uhr ARD / Sky Hamburger SV - Karlsruher SC 18.30 Uhr Sky Hannover 96 - RB Leipzig 18.30 Uhr Sport1 / Sky VfL Bochum - SC Freiburg 20.45 Uhr ARD / Sky

Wo kann ich das Viertelfinale im DFB-Pokal im Live-Stream verfolgen?

Inzwischen kann man Fußball ja nicht nur im TV oder Fernsehen schauen, sondern auch online über einen Live-Stream. Auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten, das Viertelfinale im DFB-Pokal zu verfolgen.

So kann man das Spiel am Dienstagabend zwischen Union und den Hamburgern aus St. Pauli in der ARD-Mediathek verfolgen. Außerdem kann man als Kunde von Sky-Ticket oder Sky Go, die Partie dort im Stream anschauen. Das Pokal-Viertelfinale des anderen Hamburger Klubs, dem HSV, ist derweil ausschließlich exklusiv bei Sky zu sehen. Also wird dafür Sky-Ticket und Sky Go benötigt.

Die andere Begegnung im DFB-Pokal-Viertelfinale, die am Mittwoch um 18.30 Uhr angepfiffen wird, kann man wieder auf zwei unterschiedliche Weise streamen. Wenn sie also Hannover 96 gegen RB Leipzig online schauen möchten, dann können sie das im Live-Stream kostenlos bei Sport1 tun. Wollen Sie die Begegnung auf Sky schauen, benötigen Sie Sky-Ticket oder Sky Go, was beides kostenpflichtig ist.

Den Abschluss des Viertelfinals im DFB-Pokal am Mittwochabend zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg können Sie dan wieder in der ARD-Mediathek schauen. Oder aber - allerdings kostenpflichtig - über den Streamingsdienst von Sky. Also bei Sky-Ticket oder Sky Go. (smk)

Partie Uhrzeit Stream Union Berlin - FC St. Pauli 20.45 Uhr ARD-Mediathek / Sky-Ticket / Sky Go Hamburger SV - Karlsruher SC 18.30 Uhr Sky-Ticket / Sky Go Hannover 96 - RB Leipzig 18.30 Uhr Sport1.de / Sky-Ticket / Sky Go VfL Bochum - SC Freiburg 20.45 Uhr ARD-Mediathek / Sky-Ticket / Sky Go