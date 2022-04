HSV gegen Freiburg live: Wo läuft das DFB-Pokal-Halbfinale heute im Free-TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Wo läuft heute das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem HSV und Freiburg live im TV und Stream? © Imago

Zwei Traditionsteams wollen nach Berlin! Wer überträgt das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem HSV und Freiburg live im TV und Stream? Alle Infos.

Hamburg ‒ Wer fährt nach Berlin? Die vier Halbfinalisten haben den vermeintlich einfachsten Weg seit Jahren vor sich. Von den Top-Favoriten ist nur noch RB Leipzig im Rennen um den DFB-Pokal - der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Co. sind schon ausgeschieden. Für Traditionsmannschaften, die sonst nicht mit den Big Playern der Bundesliga mithalten können, bietet sich nun also eine große Chance. Den Anfang machen der Hamburger SV und der SC Freiburg am Dienstag-Abend.

Halbfinale im DFB-Pokal heute live: HSV will Saison retten

Begegnung Hamburger SV - SC Freiburg Anpfiff 19. April 2022, 20.45 Uhr Stadion Volksparkstadion Hamburg Schiedsrichter Deniz Aytekin

Während der HSV in der Liga immer und immer wieder enttäuscht und es nicht aus der 2. Bundesliga heraus schafft, läuft es im Pokal deutlich besser. In den letzten vier Pokal-Kampagnen erreichen die Hamburger nun immerhin zum zweiten Mal das Halbfinale. 2018/2019 schied der Klub gegen RB Leipzig aus. Mit dem SC Freiburg wartet jedoch kein leichter Gegner. Dafür hat die Mannschaft von Tim Walter, die den Aufstieg ins deutsche Oberhaus wohl erneut nicht schafft, die Möglichkeit, die Saison mit dem Einzug ins Pokalfinale irgendwie noch zu retten und den Fans ein echtes Highlight zu bieten.

In der Liga befinden sich die Rothosen nur auf dem sechsten Platz mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsrang, dazwischen liegen auch noch Darmstadt und der 1. FC Nürnberg. Trotzdem empfindet Trainer Walter die Stimmung in der Stadt als positiv: „Egal, wo ich bin, wünschen uns die Leute viel Erfolg. Außerdem höre ich immer wieder, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen sollen. Mit dem Engagement, dem Willen und der Bereitschaft, mit der wir auftreten, ist vieles machbar“, so der 46-Jährige.

DFB-Pokal heute live: Streich-Team steht vor doppelter Sensation

Der SC Freiburg will den Pokal-Hype in der Großstadt beenden und auf der eigenen Erfolgswelle schwimmen. Mit dem Gesicht des Vereins, Christian Streich, sind die Breisgauer bereits auf dem richtigen Weg nach Europa. Mit nur einem Punkt hinter dem vierten Platz lebt sogar der große Traum von der Champions-League-Teilnahme im nächsten Jahr. Sollten eine Top-Vier-Platzierung in der Bundesliga und der Pokalsieg gelingen, würde die Stadt Freiburg wohl unverzüglich mit dem Bau einer Streich-Statue vor dem Europa-Park-Stadion beginnen.

Davon will der Trainer selbst jedoch nichts hören. „Ich lasse mich nicht emotionalisieren, das ist nicht gut für den Kopf. Ich bin nicht fürs Träumen da, ich habe mit meinen Kollegen etwas zu arbeiten“, bewahrt Streich auf der PK vor dem Spiel einen kühlen Kopf. Dabei wartet das erste Pokalfinale der Vereinsgeschichte auf den bodenständigen Klub aus dem Schwarzwald. Streich und Co. gehen als Favoriten in das Auswärtsspiel gegen den dreifachen Pokalsieger aus der Hafenstadt.

HSV gegen den SC Freiburg heute live: Die Bilanz beider Mannschaften

Trotz der vielen Schwierigkeiten in den letzten Jahren spricht die Bilanz der Teams immer noch für den HSV. Von den 38 Spielen gegeneinander haben die Rothosen 16 gewinnen können. Bei 14 Unentschieden setzten sich die Freiburger nur achtmal durch. Die zwei Spiele im DFB-Pokal gingen ebenfalls beide an den HSV.

HSV - SC Freiburg: Wer zeigt das Pokal-Halbfinale heute live im Free-TV?

Es kommt zwar nicht mehr häufig vor, aber das Pokal-Halbfinale wird heute tatsächlich auch im Free-TV übertragen. Die ARD geht ab 20.15 Uhr live auf Sendung und berichtet aus dem Volksparkstadion. Die Moderation übernimmt Jessy Wellmer gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger. Tom Bartels kommentiert die Partie.

Wer Sky-Kunde ist, kann das Spiel außerdem im Pay-TV verfolgen. Auf Sky Sport 1 HD wird das erste Halbfinale ab 20.15 Uhr mit Kai Dittmann als Kommentator gezeigt.

DFB-Pokal live: Wo läuft das Spiel HSV gegen SC Freiburg heute live im Stream?

Die Frage, wer als erste Mannschaft die Tickets nach Berlin buchen darf, wird auch im Live-Stream beantwortet. Die Übertragung der ARD kann auf der Homepage der Sportschau verfolgt werden. Sky-Nutzer können auf Sky Go zugreifen und die Partie dort schauen. Die Partie kann außerdem über Sky Ticket gebucht werden. Diese Option kann auch von Fans genutzt werden, die kein Sky-Abo haben.

TV ARD, Sky Live-Stream sportschau.de, Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker tz.de

HSV - SC Freiburg heute live: Das Pokal-Halbfinale im Live-Ticker von tz.de

Wer die Partie nicht im TV oder im Stream schauen kann, kann alternativ auf den Live-Ticker von tz.de zugreifen. Dort wird jede wichtige Szene des Spiels beschrieben. (ta)