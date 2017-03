So endete Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund

Lotte - Der Gegner des FC Bayern im Halbfinale des DFB-Pokals steht fest. Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um die Partie zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund.

Update vom 14. März: Borussia Dortmund erreicht als letzter Klub das Halbfinale des DFB-Pokal, wo die Schwarz-Gelben auf den FC Bayern München treffen. Bei Sportfreunde Lotte gewinnt die Borussia dank der Treffer von Christian Pulisic (57.), André Schürrle (66.) und Marcel Schmelzer (83.) mit 3:0 (0:0).

Eigentlich hätte es schon am 28. Februar zum Showdown im Viertelfinale des DFB-Pokals kommen sollen: Drittligist Sportfreunde Lotte wollte gegen den Favoriten Borussia Dortmund seinem Fußballmärchen ein weiteres Kapitel hinzufügen - aber dann kam Felix Brych. Der Schiedsrichter der Partie entschied eine Stunde vor Anpfiff, dass selbige nicht stattfinden kann. Der Grund: Unbespielbarkeit des Platzes, wegen Schnees.

"Ich kann auf diesem Platz nicht garantieren, dass die Spieler gesund bleiben. Das ist das höchste Gebot für mich", erklärte der Unparteiische hinterher in der ARD. "Der Platz ist völlig durchweicht. Die Spieler werden keinen Stand haben."

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: Fußballwunder in Westfalen?

Fußballwunder aufgeschoben, aber nicht aufgehoben wenn es nach den Lottern geht. Als neuer Termin für die Partie zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund wurde der 14. März festgelegt. Sicherheitshalber wird das Spiel im DFB-Pokal Viertelfinale aber nicht in Lotte stattfinden, sondern im benachbarten Osnabrück, wo eigentlich der VfL Osnabrück daheim ist. Das Stadion an der Bremer Brücke verfügt über eine Rasenheizung. Einem neuen Fußballwunder-Kapitel der Sportfreunde Lotte steht also nichts im Wege.

Die Geschichte bis hierhin ist schnell erzählt: Die Sportfreunde Lotte warfen auf dem Weg ins Viertelfinale reihenweise etablierte Teams aus dem Rennen. Werder Bremen, Bayer Leverkusen und der TSV 1860 München scheiterten bereits an den Westfalen, die erst seit dieser Saison in der dritten Liga spielen. Im Viertelfinale wartet nun ein schweres Los auf das Überraschungsteam der diesjährigen Pokal-Saison: Die Sportfreunde Lotte müssen gegen Borussia Dortmund ran. Für das Team von Thomas Tuchel ist das Erreichen der nächsten Runde natürlich eine Pflichtaufgabe, während der Drittligist klarer Außenseiter in dieser Paarung ist.

Wir zeigen Ihnen, wie sie die Partie zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund im TV und Live-Stream verfolgen können.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute live im Free-TV in der ARD

Wie schon die eigentliche Partie Ende Februar wird auch die Nachholpartie live im Free-TV übertragen. Die ARD startet ihre Übertragung des Duells im DFB-Pokal Viertelfinale zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund um 17.45 Uhr. Dann melden sich Moderator Alexander Bommes und Experte Mehmet Scholl aus dem Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Anstoß zwischen Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund ist dann um 18.30 Uhr. Kommentiert wird das DFB-Pokal-Viertelfinale von Tom Bartels.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute im Live-Stream der ARD

Auf sportschau.de steht die gesamte Sendung zum Pokalspiel zwischen Lotte und Dortmund auch als Live-Stream zu Verfügung. Der Stream kann mit allen gängigen Webbrowsern geöffnet werden, aus rechtlichen Gründen aber nur innerhalb Deutschlands. Viele weiteren Infos rund um Bundesliga und DFB-Pokal bietet außerdem die App der Sportschau, die kostenlos bei iTunes (für Apple-Geräte) oder im Google Play Store (für Android-Geräte) heruntergeladen werden kann. Über die App kann die Begegnung zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund ebenfalls im Live-Stream angeschaut werden.

Vorsicht: Da Live-Streams große Datenmengen verschlingen, sollten Sie zum Streamen unbedingt eine stabile WLAN-Verbindung verwenden und so Ihr mobiles Datenvolumen schonen.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute live im TV bei Sky

Noch mehr Live-Bilder vom DFB-Pokal gibt es beim Privatsender Sky, der sich die kompletten Übertragungsrechte gesichert hat und alle Begegnungen live zeigt. Da am Dienstagabend kein weiteres Spiel zeitgleich zum Duell zwischen Lotte und Dortmund stattfindet, gibt es diesmal keine Konferenz. Das Einzelspiel wird in voller Länge auf den Kanälen Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD übertragen. Die Vorberichte auf Sky starten bereits um 18.15 Uhr. Pünktlich zum Anpfiff um 18.30 Uhr meldet sich dann Kommentator Marc Hindelang aus dem Stadion in Osnabrück.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund bei Sky: Jetzt Abonnent werden

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute im Live-Stream via SkyGo

Sky-Kunden können alle Sendungen über den Streamingdienst SkyGo auch auf dem PC, Laptop oder Handy sehen. Für die Nutzung fallen für die Abonnenten keine zusätzlichen Kosten an. Für Tablets und Smartphones gibt es SkyGo als App. Apple-Kunden finden das Programm bei iTunes, Besitzer von Android-Geräten werden im Google Play Store fündig. Letztere müssen allerdings beachten, dass SkyGo nicht auf allen Android-Geräten funktioniert.

Neben den Angeboten von ARD und Sky werben zahlreiche weitere Internetseiten mit Live-Streams von Fußballspielen. Die Nutzung solcher Angebote ist rechtlich gesehen zwar legal, man muss dabei allerdings schlechte Bild- und Tonqualität, nervige Werbungen und fremdsprachige Kommentare in Kauf nehmen. Hier finden Sie eine Übersicht mit verschiedenen Anbietern legaler und kostenloser Live-Streams.

Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund: DFB-Pokal heute im Live-Ticker

Neben der Übertragung im Fernsehen oder Internet können Sie die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund natürlich auch im Live-Ticker verfolgen (hier geht‘s zum Ticker der abgesagten Partie). Die Kollegen vom Westfälischen Anzeiger berichten live vom westfälischen Pokal-Duell und bieten viele Informationen rund ums Spiel. So sind Sie den ganzen Pokal-Abend über bestens informiert.

Sportfreunde Lotte: Der Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 21. August 2016 DFB-Pokal 2016/17, erste Runde Sportfreunde Lotte - SV Werder Bremen 2:1 (1:1) 25. Oktober 2016 DFB-Pokal 2016/17, zweite Runde Sportfreunde Lotte - Bayer 04 Leverkusen 4:3 i.E. (2:2; 1:1; 0:1) 8. Februar 2016 DFB-Pokal 2016/17, Achtelfinale Sportfreunde Lotte - TSV 1860 München 2:0 (1:0)

Borussia Dortmund: Der Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 22. August 2016 DFB-Pokal 2016/17, erste Runde Eintracht Trier - Borussia Dortmund 0:3 (0:3) 26. Oktober 2016 DFB-Pokal 2016/17, zweite Runde Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin 3:0 i.E. (1:1; 1:1; 1:0) 8. Februar 2016 DFB-Pokal 2016/17, Achtelfinale Borussia Dortmund - Herta BSC Berlin 3:2 i.E. (1:1; 1:1; 0:1)

DFB-Pokal: Das sind die Paarungen im Halbfinale

Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 25. April.2017 DFB-Pokal 2016/17, Halbfinale FC Bayern München - Sportfreunde Lotte/Borussia Dortmund -:- (-:-) 25. April 2017 DFB-Pokal 2016/17, Halbfinale Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

