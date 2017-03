DFB-Pokal: So lief die Auslosung des Halbfinals

München - Die Halbfinal-Partien des DFB-Pokals wurden kurz nach dem Abpfiff des Spiels FC Bayern gegen Schalke 04 gezogen. Hier erfahren Sie, zu welchen Duellen es kommen wird.

Update vom 1. März 2017: Der FC Bayern trifft im Halbfinale entweder zu Hause auf Borussia Dortmund oder auswärts auf die Sportfreunde Lotte. Das zweite Spiel bestreiten Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Das ergab die Auslosung durch Matthias Sammer.

Update vom 28. Februar 2017: Vor der Auslosung des Pokal-Halbfinals findet noch das letzte Viertelfinale statt. In München treffen der FC Bayern und Schalke 04 aufeinander. Wir haben für Sie zusammengefasst, wo Sie die Partie live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

„Wir fahren nach Berlin!“ Unter diesem Motto ziehen auch diese Woche wieder tausende Fußball-Fans in die Stadien der Republik, denn: Das Viertelfinale des DFB-Pokals steht an. Direkt nach den Partien am Mittwoch findet dann die Auslosung für die beiden Halbfinalspiele statt. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals live im TV, im Live-Stream und im Live-Ticker verfolgen können.

Auch am Mittwoch gilt wieder: Nach dem Pokal ist vor dem Pokal. Ab 20.45 Uhr wird in der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04 zunächst der letzte Teilnehmer für das DFB-Pokal-Halbfinale ermittelt. Im Anschluss findet dann sofort die Auslosung statt, die Gegner und Spielstätten für die dann noch verbliebenen vier deutschen Mannschaften bestimmt.

DFB-Pokal-Auslosung: Besonderheit durch Absage von Lotte vs. BVB

Aber nach der Absage des Duells zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund werden auch nach der Auslosung, die dennoch am Mittwochabend stattfinden wird, noch Fragezeichen bestehen bleiben. Im Lostopf wird nämlich ein Kugel mit der Aufschrift „Lotte/Dortmund“ liegen. Sollte einem Team diese Kugel als Gast-Team zugelost werde, steht noch nicht fest, ob es wirklich ein Heimspiel wird, denn Lotte hätte als Drittligist garantiert Heimrecht.

DFB-Pokal-Auslosung: Diese Teams wollen ins Halbfinale

Der DFB-Pokal geht in die ganz heiße Phase. Die Acht verbliebenen Teams spielen diese Woche um den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale. Am Dienstag spielt zunächst der Tabellensechste der ersten Liga, Eintracht Frankfurt, gegen den 15. aus der zweiten Liga, Arminia Bielefeld (Anpfiff 18.30 Uhr). Außerdem empfängt der letzte verbliebene Drittligist Sportfreunde Lotte Borussia Dortmund (Anpfiff 20.45 Uhr). Nachdem Lotte bereits Werder Bremen, Bayer Leverkusen und zuletzt den TSV 1860 München vor heimischer Kulisse besiegen konnte, haben sich die Westfalen den Ruf als Pokalschreck redlich verdient. Dortmund will dem Pokal-Lauf von Lotte nun ein Ende bereiten.

Am Mittwoch spielen dann zwei Teams, die sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag noch direkt gegenüber gestanden haben: Um 18.30 Uhr empfängt der Hamburger SV die Euro-League-Helden von Borussia Mönchengladbach. Die Hamburger gaben sich nach dem 0:8-Debakel gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag immer noch selbstbewusst. „Ab morgen sind wir bereit, Gladbach aus dem Stadion zu hauen“, zitierte die Bild den HSV-Spieler Mergim Mavraj direkt nach dem Abpfiff gegen den FCB. Die Münchner selbst spielen dann ab 20.45 Uhr in der heimischen Allianz-Arena gegen den FC Schalke 04.

DFB-Pokal-Halbfinale: Prominente Glücksfee

Direkt nach dem Abpfiff des letzten Spiels findet dann die Auslosung für das DFB-Pokal-Halbfinale statt. Dafür hat sich der DFB eine prominente Glücksfee eingeladen: Der ehemalige Europameister, frühere Sportdirektor des DFB und Ex-Sportvorstand des FC Bayern München Matthias Sammer. Er hat die ehrenvolle Aufgabe die Begegnungen für die beiden Halbfinalspiele im DFB-Pokal zu ziehen. Die Rolle des Ziehungsleiters übernimmt DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die Spiele sind für den 25. und 26. April angesetzt. Wie schon in den vorherigen Runden haben Vereine unterhalb der zweiten Liga automatisch das Heimrecht, wenn Sie gegen Erst- oder Zweitligisten spielen.

In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

DFB-Pokal-Halbfinale: Die Auslosung heute live im Free-TV bei der ARD

Die ARD überträgt am Dienstag und am Mittwoch jeweils das DFB-Pokal-Spiel mit Anpfiff um 20.45 Uhr live und in voller Länge. Am Mittwoch also die Partie zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04. Sollte das Spiel bereits nach 90 Minuten entschieden sein, es also nicht zu einer Verlängerung oder gar zum Elfmeterschießen kommen, zeigt die ARD ab 23.15 Uhr den „Sportschau Club“ mit Moderator Alexander Bommes. In der 30-Minütigen-Show ist dann auch Losfee Matthias Sammer zu Gast und zieht die Partien für die Halbfinals im DFB-Pokal.

DFB-Pokal-Halbfinale: Die Auslosung heute im Live-Stream der ARD

Auch von ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone aus können Sie die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinals live mitverfolgen. Mit dem ARD-Live-Stream verpassen Sie keine Minute der spannenden Ziehung. Den Live-Stream können Sie einfach mit ihrem normalen Web-Browser öffnen. Auf Ihrem Tablet und Smartphone bietet die kostenlose Sportschau-App einen noch einfacheren Zugang zum Live-Stream. Apple-Nutzer finden die Sportschau-App im iTunes-Store. Android-User können die Sportschau-App im Google-Play-Store herunterladen.

Tipp der Redaktion: Wenn Sie die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinals im Live-Stream verfolgen möchten, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen, könnte Ihr mobiles Datenvolumen sehr schnell aufgebraucht sein. Im schlechtesten Fall kommen dann hohe Zusatzkosten auf Sie zu.

DFB-Pokal-Halbfinale: Die Auslosung heute bei uns im Live-Ticker

Falls Sie die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals nicht live im TV oder im Live-Stream sehen können, bieten wir Ihnen eine andere Möglichkeit: Mit unserem Live-Ticker sind Sie die komplette Ziehung über bestens informiert und wissen sofort, welche Mannschaften am 25. und 26. April gegeneinander spielen werden. Zudem versorgen wir Sie mit Hintergrundinformationen und Stimmen zur Auslosung auf unserem Portal tz.de.

DFB-Pokal 2016/2017: Das sind die Viertelfinal-Partien

Die Halbfinalspiele sind für den 25. und 26. April angesetzt. Heimrecht hat die Mannschaft, die als Erste gezogen wird. Außer Sportfreunde Lotte schafft es in das Halbfinale: Als Drittligist hätten die Westfalen auf jeden Fall Heimrecht. Das Finale des DFB-Pokals findet dann am 27. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Datum Uhrzeit Begegnung 28.02.17 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 28.02.17 abgesagt Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund 01.03.17 18.30 Uhr Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 01.03.17 20.45 Uhr FC Bayern München - FC Schalke 04

rs