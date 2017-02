DFB-Pokal: So sehen Sie Borussia Dortmund gegen Hertha BSC live im TV und im Live-Stream

Dortmund - Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zur Neuauflage eines Halbfinales von 2016. Hier erfahren Sie, wie Sie Borussia Dortmund gegen Hertha BSC live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Berlin, Berlin - und dann auch zum Finale nach Berlin? Borussia Dortmund bekommt es nach dem erfolgreichen Elfer-Drama gegen Union Berlin auch im Achtelfinale des DFB-Pokals mit einem Klub aus der Hauptstadt zu tun. Am Mittwoch gastiert Hertha BSC ab 20:45 Uhr im Westfalenstadion. Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Klubs in dem Wettbewerb aufeinander. Damals siegte der BVB im Halbfinale mit 3:0 bei den Berlinern.

Die Westfalen erreichten in den vergangenen fünf Jahren immer mindestens das Viertelfinale, unterlagen zuletzt dreimal nacheinander im Endspiel im Berliner Olympiastadion. Die Hertha-Profis warten dagegen noch immer auf ihren ersten Finaleinzug seit der Pokal Jahr für Jahr in der Hauptstadt vergeben wird. Mit Julian Schieber steht ein Spieler im Kader von Trainer Pal Dardai, der bereits für die andere Seite aktiv war: Zwischen 2012 und 2014 trug der Linksfuß das BVB-Trikot, ehe Hertha BSC 2,5 Millionen Euro für ihn nach Dortmund überwies.

BVB und Hertha BSC schon deutlich hinter FC Bayern und Leipzig zurück

In der Liga kämpfen beide Klubs derzeit um die Europapokal-Plätze. Der Abstand zum FC Bayern und RB Leipzig ist bereits beträchtlich. Während für Hertha BSC das Erreichen der Europa League nach dem Aus in der Quali vor dieser Saison ein großer Erfolg wäre, will der BVB unbedingt auf Rang drei, um direkt für die Champions League qualifiziert zu sein.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass die Dortmunder Interesse an Herthas Defensiv-Allrounder Niklas Stark hätten. Laut Bild soll sogar ein BVB-Scout das Trainingslager der Berliner auf Mallorca aufgesucht haben, um den 21-Jährigen genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Umworbene stellte jedoch klar: "Ich fühle mich wohl in Berlin. Jeder weiß, dass ich für Vertragsgespräche offen bin."

Dortmund hat Heimserie zu verteidigen

Dortmund ist seit dem 28. Januar 2009 in Pokal-Heimspielen ungeschlagen. Damals setzte es ein 1:2 gegen den späteren Cup-Gewinner Werder Bremen. Hertha BSC schaffte in den vergangenen 30 Jahren lediglich viermal den Sprung ins Viertelfinale.

Hier erklären wir Ihnen, wo Sie das Pokal-Achtelfinale zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC verfolgen können.

DFB-Pokal 16/17: Borussia Dortmund gegen Hertha BSC live im Free-TV bei der ARD

Die ARD hat das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC zu einem von zwei Live-Spielen in dieser Runde erkoren. Der Sender überträgt am Mittwoch ab 20.15 Uhr aus dem Westfalenstadion. Vom Spielfeldrand melden sich dann Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Mehmet Scholl, Steffen Simon kommentiert die Begegnung. Die Sendung endet um 23.15 Uhr, kann jedoch im Fall von Verlängerung und Elfmeterschießen auch länger dauern.

DFB-Pokal 16/17: Borussia Dortmund gegen Hertha BSC live im Pay-TV bei Sky

Bei Sky können Sie wie gewohnt alle Pokal-Partien live verfolgen. Der Pay-TV-Sender beginnt seine Übertagung am Mittwoch um 20.40 Uhr auf den Kanälen Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD. Kommentiert wird die Partie von Kai Dittmann. Wenn Sie über alle Spiele des Tages live informiert werden möchten, können Sie auch die Live-Konferenz wählen - diese beginnt ab 18 Uhr auf den Kanälen Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD. Hier kommentiert Wolff Fuss die Begegnung im Westfalenstadion. Die Moderation im Studio übernimmt Thomas Wagner.

DFB-Pokal 16/17: Borussia Dortmund gegen Hertha BSC im Live-Stream der ARD

Das komplette ARD-Programm lässt sich auch via Live-Stream im Internet verfolgen. Somit können Sie die Partie auch unterwegs sehen - etwa auf Laptop, Tablet oder Smartphone. Die passenden Apps zur einfacheren Handhabung gibt es bei iTunes (für Apple-Nutzer) respektive im Google-Play-Store (für Android-Nutzer).

Wichtig: Bitte achten Sie beim Abrufen von Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags rasch aufgebraucht sein. Dies könnte mit deutlichen Mehrkosten am Ende des Monats verbunden sein.

DFB-Pokal 16/17: Borussia Dortmund gegen Hertha BSC im Live-Stream via SkyGo

Sky bietet seinen Kunden auch die Möglichkeit, die Übertragungen via SkyGo zu schauen. Um sich auf dem Online-Streaming-Portal anzumelden, müssen Sie lediglich Ihre Kundennummer beziehungsweise Ihre E-Mail-Adresse sowie die vierstellige PIN eingeben. Die entsprechenden Apps finden sich für Apple-Kunden bei iTunes und für Android-Kunden im Google-Play-Store. Leider ist Letztere nicht mit sämtlichen Android-Geräten kompatibel. In diesem Artikel haben wir für Sie aufgelistet, auf welchen Geräten die App problemlos laufen sollte.

DFB-Pokal 16/17: Borussia Dortmund gegen Hertha BSC live im Radio bei Sport1.fm

Sollten Sie gerade unterwegs sein oder das Spiel nur nebenbei verfolgen wollen, bietet sich auch das Webradio von Sport1 an. Sport1.fm hält Sie über die komplette Spielzeit auf dem Laufenden. Das Webradio kann auch auf mobilen Endgeräten empfangen werden. Die dazugehörige App können Sie sich bei iTunes (für Apple-Nutzer) oder im Google-Play-Store (für Android-Nutzer) kostenlos herunterladen.

DFB-Pokal 16/17: Der Weg vom BVB ins Achtelfinale

Runde Datum Gegner (Liga) H/A Ergebnis 1. Runde 22. August 2016 Eintracht Trier (Regionalliga) auswärts 3:0 (3:0) 2. Runde 26. Oktober 2016 Union Berlin (2. Liga) heim 3:0 i.E. (1:1, 1:1, 1:0)

DFB-Pokal 16/17: Der Weg von Hertha BSC ins Achtelfinale

Runde Datum Gegner H/A Ergebnis 1. Runde 21. August 2016 Jahn Regensburg (3. Liga) auswärts 5:3 i.E. (1:1, 1:1, 0:0) 2. Runde 25. Oktober 2016 FC St. Pauli (2. Liga) auswärts 2:0 (1:0)

DFB-Pokal: Die bisherigen Duelle zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC

Datum Begegnung Runde Ergebnis 20. April 2016 Hertha BSC - Borussia Dortmund Halbfinale 0:3 (0:1) 24. September 2008 Borussia Dortmund - Hertha BSC 2. Runde 2:1 n.V. (1:1, 1:1) 11. April 1968 Borussia Dortmund - Hertha BSC Viertelfinale 2:1 (1:1)

