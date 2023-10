SpVgg Unterhaching gegen Fortuna Düsseldorf LIVE: Vorstädter vor nächstem Coup im DFB-Pokal?

Von: Boris Manz

Bereit für sein Comeback? Josef Welzmüller könnte gegen Fortuna Düsseldorf im Kader stehen. © Imago/Oryk Haist (l.)/Susanne Hübner (r.)

Unterhaching trifft heute im DFB-Pokal auf Fortuna Düsseldorf. Die SpVgg will in die nächste Runde. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Uhlsport Park.

SpVgg Unterhaching – Fortuna Düsseldorf -:- (-:-)

DFB-Pokal : Nach dem Sieg in Runde eins gegen den FC Augsburg will Haching sich auch gegen Düsseldorf als Favoritenschreck beweisen.

: Nach dem Sieg in Runde eins gegen den FC Augsburg will Haching sich auch gegen Düsseldorf als Favoritenschreck beweisen. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Der Live-Ticker aus dem Uhlsport Park.

Unterhaching – Ende August kamen die Hachinger aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Getragen vom Relegationserfolg gegen Energie Cottbus und dem starken Start in die Saison kegelte die SpVgg Unterhaching überraschend den FC Augsburg aus dem DFB-Pokal.

Inzwischen war die Euphorie etwas gebremst. Nach drei sieglosen Partien in der 3. Liga feierten die Hachinger gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Wochenende aber wieder einen Dreier. Nun steht das Kracherduell an: Am heutigen Dienstagabend, um 20.45 Uhr, gastiert Fortuna Düsseldorf im Uhlsport Park.

Welzmüller vor Comeback? Unterhaching hofft im DFB-Pokal gegen Düssendorf auf die Fans

Marc Unterberger dämpft vor dem Duell die Erwartungen. „Die Rollen sind klar verteilt, die Düsseldorfer streben in die Erste Liga, für uns geht es in der Dritten Liga um den Klassenerhalt“, sagt der junge Cheftrainer vor der Partie. Erschwerend kommt hinzu: Die Personaldecke in der Defensive ist weiter dünn besetzt. Unterberger wird weiter auf Viktor Zentrich, Timon Obermeier und Benedikt Bauer verzichten müssen. Kapitän Josef Welzmüller könnte im DFB-Pokal dagegen wieder eine Option für den Kader werden, so Unterberger.

Trotz der misslichen Lage wittert die SpVgg dennoch eine Chance. „Wir haben zuletzt 3:0 gegen Waldhof gewonnen und sind im Flow, das kann Flügel verleihen“, sagte Sportdirektor und Rechtsverteidiger Matthias Schwabl. „Mit den Fans im Rücken ist vielleicht wieder eine Überraschung möglich.“

Die Fortuna reist derweil mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein an. Nach der irren Aufholjagd gegen den 1. FC Kaiserslautern und dem deutlichen 4:1-Sieg in Braunschweig steht Düsseldorf auf Rang zwei der 2. Bundesliga.

2. Runde im DFB-Pokal: SpVgg Unterhaching gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker

Für beide Teams geht es neben dem sportlichen Erfolg um eine Menge Geld. Ähnlich wie Unterhaching hofft die Fortuna auf Mehreinnahmen aus dem Pokal. Die Fortuna stellt den kleinsten Kader aller Erst- und Zweitligisten und will im Winter nachrüsten. „Wir würden uns freuen, wenn dadurch der finanzielle Spielraum ein bisschen größer wird“, erklärte Sportdirektor Christian Weber auf der Pressekonferenz. Ein kleiner Geldsegen dürfte auch der SpVgg nicht schaden. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Uhlsport Park in Unterhaching. (btfm)