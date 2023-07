DFB-Spielerin tritt nach Auftakt gegen Marokko Heimreise an

Von: Lina Krull

Mit einem klaren Sieg startet die DFB-Elf in die Weltmeisterschaft. Trotz des Erfolgs ist für Janina Minge die Reise jetzt schon beendet.

Wyong/Melbourne – Aus der WM-Traum für Janina Minge! Nach dem fulminanten 6:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM der Frauen 2023 gegen Debütant Marokko muss die Mittelfeldspielerin zurück nach Deutschland reisen, wie der DFB am Sonntag mitteilte. Die 24-Jährige war als Ersatzspielerin mit nach Australien gekommen, wurde jedoch nicht für den deutschen WM-Kader nachnominiert.

Janina Minge Geboren: 11. Juni 1999 (Alter 24 Jahre), Lindau Aktuelles Team: SC Freiburg Position: Mittelfeld

DFB-Spielerin nach WM-Auftakt auf dem Weg nach Hause

Trotz des eigentlich auf 23 Plätze beschränkten WM-Kaders wurde Janina Minge als 24. Spielerin mit nach Down Under genommen. Der Grund: Falls eine Spielerin mit einer Verletzung oder Erkrankung in Australien ausfallen würde, wäre Janina Minge direkt an der Stelle. Eigentlich unüblich, doch durch die weite Anreise und den Jetlag wäre eine Nachnominierung zeitlich eng ausgefallen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete jedoch – ungeachtet der drei angeschlagenen Spielerinnen Lena Oberdorf, Marina Hegering und Sjoeke Nüsken – auf eine Nachnominierung, die spätestens 24 Stunden vor der ersten Begegnung hätte erfolgen müssen. Für Janina Minge bedeutet das nun: Abschied von der Nationalmannschaft, rein in das Training beim Verein SC Freiburg. Beim Auftaktsieg gegen Marokko war die 24-Jährige trotzdem live im Stadion dabei. Nach der Rückreise ins Camp nach Wyong muss Minge schließlich endgültig die Tasche packen. Mit Fassung trägt die Freiburgerin die Nicht-Berücksichtigung, wie sie gegenüber der Bild erzählt.

Janina Minge muss – wie geplant – die Mannschaft in Australien wieder verlassen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

DFB-Spielerin Minge froh über Zeit bei WM: „Pusht mich für die nächste Zeit“

„Ich hatte mich riesig gefreut, als Backup mitzureisen und bei der Mannschaft sein zu dürfen“, berichtet Minge und zeigt sich glücklich über die Zeit beim DFB-Team: „Durch diese Einladung wurden meine Leistungen bestätigt. Das pusht mich für die nächste Zeit.“ Die Polizeimeisterin hat sich in den letzten Jahren zur Führungsspielerin beim Tabellensechsten der Saison 2022/23 SC Freiburg entwickelt. Im November vergangenen Jahres wurde sie erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert.

