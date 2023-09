DFB-Star verkündet Schwangerschaft

Von: Lina Krull

Erneut heißt es Mutterglück in der deutschen Nationalmannschaft: DFB-Star Tabea Sellner erwartet im nächsten Jahr ihr erstes Kind.

Wolfsburg – Die Baby-News in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen reißen aktuell nicht ab. Neben Almuth Schult, Svenja Huth und Melanie Leupolz wird im nächsten Jahr auch Tabea Sellner Mutter, wie sie gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg am Mittwoch verkündete. Sellner, die in diesem Jahr durch die Hochzeit ihren Geburtsnamen Waßmuth ablegte, wird damit nicht nur im Verein vorerst pausieren, sondern auch in der Nationalmannschaft nicht zum Einsatz kommen.

Tabea Sellner (geb. Waßmuth) Geboren: 25. August 1996 (Alter 27 Jahre), Gießen Verein: VfL Wolfsburg Position: Sturm Größter Erfolg: Vize-Europameisterin 2022

DFB-Star Sellner schwanger – Rückkehr bereits geplant

Nach der knappen Nicht-Nominierung der 27-jährigen Wölfin für die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland hat Sellner nun wieder allen Grund zur Freude. Zusammen mit ihrem Ehemann erwartet sie 2024 ihr erstes Kind. Die freudigen Neuigkeiten teilte die Stürmerin in dieser Woche mit ihren Teamkolleginnen beim DFB-Pokalsieger Wolfsburg. Bei Instagram kommentierten viele ihrer Mitspielerinnen mit roten Herzen und Glückwünschen unter der Neuigkeit, zudem gratulierte VfL-Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann: „Wir freuen uns sehr für Tabea und ihren Mann und wünschen ihnen alles Gute für den neuen, spannenden Lebensabschnitt.“

Durch die Schwangerschaft und Geburt setzt die gebürtige Gießenerin vorerst bei den Wölfinnen in der Bundesliga aus. Unterstützung erhält sie währenddessen vom Verein, der Sellner die Tür weiter offen lässt. „Der VfL Wolfsburg hat den Anspruch, Tabea bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen, um nach der Geburt die Rückkehr auf den Platz zu realisieren“, äußerte sich Kellermann. Dabei ist Sellner nicht die Erste, die nach einer Schwangerschaft und mit Kind den Weg zurück in den Profi-Fußball schaffen möchte.

Erwartet im nächsten Jahr ihr erstes Kind: Wölfin und 25-malige A-Nationalspielerin Tabea Sellner. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Nationalspielerinnen Leupolz und Schult als Vorbilder

Die Vereinbarkeit von Mutterschaft und Leistungssport wird seit einigen Jahren immer wichtiger – auch in der Nationalmannschaft. Die langjährige DFB-Torhüterin und Ex-Wölfin Almuth Schult wurde im August 2023 zum dritten Mal Mutter, nachdem sie bereits im Jahr 2020 Zwillinge zur Welt brachte und zwei Jahre später bei der EM in England wieder im Kasten des DFB-Teams stand. Mit dabei beim Turnier waren auch ihre beiden Kinder.

Denselben Weg ging Chelsea-Spielerin Melanie Leupolz bei der diesjährigen WM mit ihrem Sohn: Er reiste mit seiner Mutter nach Down Under, denn „Hauptsache, dabei sein, gibt es nicht. Aber wenn wir reisen, werden wir auch zusammen reisen, dann kommt er mit“, stellte die Mittelfeldspielerin bei Sky im Vorfeld der WM klar. Bei den kommenden Nations-League-Spielen gegen Dänemark (22.09, 18 Uhr) und Island (26.09, 18.15 Uhr) steht Leupolz der deutschen Nationalmannschaft hingegen nicht mehr zur Verfügung. Die Olympiasiegerin verkündete Mitte September ihr DFB-Karriereende. (likr)