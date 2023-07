Fliegt DFB-Star mit Babysitterin zur WM?

Von: Lina Krull

In wenigen Tagen geht es für die DFB-Elf zur WM nach Australien. Dabei sein wird auch Melanie Leupolz – in Begleitung ihres Sohnes und einer Babysitterin.

Herzogenaurach – Die Vorbereitung der deutschen Fußballnationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) geht in die finale Phase. Mit dabei ist Chelsea-Star Melanie Leupolz.

Bemerkenswert: Die 29-jährige Mittelfeldspielerin hatte erst im Herbst vergangenen Jahres ihren Sohn zur Welt gebracht. Bei der kommenden WM möchte sie im DFB-Trikot wieder angreifen. Sollte sie nominiert werden, würde auch ihr Sohn mit auf die Reise nach Down Under kommen. Im vorläufigen Kader steht Leupolz schon mal.

Melanie Leupolz Geboren: 14. April 1994 (Alter 29 Jahre), Wangen im Allgäu Aktuelles Team: Chelsea FC Women Größte Erfolge: 3x Englische Meisterin, EM-Sieg 2013, Olympia-Gold 2016

DFB-Star Leupolz: Mit der Babysitterin zur Fußball-WM

Die Chance auf einen Platz im WM-Flieger ist also zum Greifen nah. Zurzeit bereitet sich Leupolz gemeinsam mit den DFB-Girls auf dem Adidas-Campus in Herzogenaurach auf das Turnier am anderen Ende der Welt vor. Am Freitag (7. Juli 2023; 20.30 Uhr) steht dann das letzte Testspiel gegen Sambia an. Der endgültige Kader wird am darauffolgenden Samstag bekannt gegeben. Für Leupolz wäre es die dritte WM-Teilnahme.

Nach kicker-Informationen würde dafür extra eine Nanny mit nach Australien fliegen, die auch im Base Camp der Mannschaft leben würde. Bei den Spielen der DFB-Elf in Brisbane, Sydney und Melbourne käme der Leupolz-Sprössling allerdings nicht mit, wie die Nationalspielerin auf einer Pressekonferenz zugab: „Damit der Kleine nicht so viel reisen muss. Ich versuche, die beiden Bereiche so gut wie möglich zu trennen“, berichtet die 29-Jährige. Die Fahrt zum Trainingsgelände fällt für ihren Sohn auch weg.

Melanie Leupolz hofft auf eine Teilnahme bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

DFB-Torhüterin Schult machte es bei Sensation-EM in England vor

Leupolz ist nicht die Erste, die in der DFB-Elf Nachwuchs mit zu einem großen Turnier nehmen möchte. Die langjährige Nationaltorhüterin Almuth Schult brachte bei der Europameisterschaft 2022 in England ihre Zwillinge mit zum Turnier.

Die beiden Kinder wohnten damals im Teamhotel und sorgten für gute Stimmung, und zwar nicht nur bei Schult und ihren Mitspielerinnen. Auch die Bundestrainerin zeigte sich begeistert, wie Lena Oberdorf damals bei der Sportschau erzählte: „Martina kommt gar nicht mehr, ohne anzuhalten und mit den Kindern zu spielen, an diesem Tisch vorbei“.

Leupolz auf Voss-Tecklenburgs Spuren: Trotz Baby noch Weltklasse

Voss-Tecklenburg ist selbst ein Beispiel dafür, wie das Leben als Mutter und Profi-Fußballerin aussehen kann. In ihrer aktiven Karriere wurde die heute 55-Jährige ungeplant mit Tochter Dina schwanger, kehrte nach dem Mutterschutz aber wieder in den professionellen Fußball zurück.

Genauso wie Melanie Leupolz jetzt. Drei Monate nach Entbindung schnürte sich wieder ihre Fußballschuhe bei den Blues. Und erhielt sogar eine Vertragsverlängerung. Bis heute ist das im Frauen-Fußball nicht selbstverständlich. „Chelsea hat mir das Vertragsangebot zu besseren Konditionen gemacht, als ich noch nicht mal auf dem Platz stand. Sie wussten also nicht, welches Niveau ich wieder erreichen werde“, freut sich Leupolz über die große Unterstützung ihres Vereins.

„Fühle mich frisch und fit“: Leupolz auf WM-Einsatz vorbereitet

„Meine Trainerin meint, dass ich sogar stärker zurückgekommen bin. Ich fühle mich frisch und fit. Physisch habe ich keine Probleme“, äußert sich die ehemalige Bayern-Spielerin im kicker zu ihrer aktuellen Form. Hinsichtlich der Nominierung ist sie zuversichtlich: „Ich denke schon, dass ich gewisse Chancen habe. Die Bundestrainerin weiß um meine Qualitäten“.

Wenige Tage und eine Entscheidung liegen noch zwischen Leupolz und der Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Für ausreichend mentale Unterstützung ist bei der Nationalspielerin sowieso gesorgt. Ob Sieg oder Niederlage – ihrem Sohn sei das ohnehin egal. Leupolz‘ Nationalmannschaftskollegin Giulia Gwinn wurde indessen nicht für die WM nominiert – und verarbeitet das Ganze auf ihre Art und Weise. (likr)