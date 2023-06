DFB-Star vor Wechsel nach Spanien? Real Madrid baggert intensiv an Havertz

Von: Melanie Gottschalk

In der abgelaufenen Saison standen sie noch als Gegner auf dem Platz, ab der kommenden Spielzeit könnten Kai Havertz und Toni Kroos gemeinsam um Punkte kämpfen. © Sebastian Frej/imago

Real Madrid bastelt am Kader für die kommende Saison. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll dabei auch Kai Havertz ein wichtiges Transferziel sein.

London/Madrid – Für Kai Havertz und seinen FC Chelsea lief es in der abgelaufenen Saison alles andere als rund. Am Ende landeten die „Blues“ gerade einmal auf dem zwölften Rang, weit entfernt von allen Saisonzielen. Der DFB-Star selbst traf in 47 Partien lediglich neunmal, zu wenig für den Offensivallrounder. Dieser Fakt scheint das Interesse von Real Madrid an dem 23-Jährigen jedoch nicht geschmälert zu haben.

Kai Havertz Alter: 23 Jahre (11. Juni 1999) Verein: FC Chelsea Marktwert: 60 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Kai Havertz bei Pochettino offenbar nur noch zweite Wahl

Wie die beiden spanischen Medien Relevo und Marca übereinstimmend berichten, haben die Königlichen weiter Ambitionen, Havertz nach Madrid zu locken. Das sollen die Klubchefs von Real am Donnerstag in einer Besprechung ausgemacht haben. Das Interesse von Real Madrid an Kai Havertz ist nicht neu. Bereits 2020 wollte der spanische Vizemeister den 23 Jahre alten Offensivspieler holen, damals waren die Ablöseforderungen von Bayer Leverkusen für die Königlichen aber nicht stemmbar. Die Coronapandemie hatte zu große finanzielle Einbußen mit sich gebracht.

Der FC Chelsea konnte die Ablösesumme bezahlen, 80 Millionen überwiesen die „Blues“ damals an Leverkusen. Jetzt könnten die Zeichen aber auf Abschied stehen. Der Grund: Erst kürzlich stellte der Londoner Klub mit Mauricio Pochettino den Trainer für die kommende Saison vor, wie Relevo wissen will, soll Havertz bei ihm „keine hohe Priorität“ genießen. Er hätte demnach nichts dagegen, mit einem Wechsel des Deutschen neuen finanziellen Spielraum zu schaffen.

Geht Real Madrid bei Kai Havertz in die Offensive?

Havertz besitzt in London noch einen Vertrag bis 2025. An seine Glanzzeiten in Leverkusen konnte Havertz in Chelsea nicht anknüpfen, in 139 Partien gelangen ihm für die Blues 32 Tore und 15 Vorlagen.

Real Madrid will die Verpflichtung von Havertz laut Marca und Relevo indes nicht von den Plänen Karim Benzemas abhängig machen, der offenbar mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien liebäugelt. Vielmehr wird sie als Ergänzung gesehen, da er auf allen Positionen in der Offensive eingesetzt werden kann. Ob und wann die Königlichen Ernst machen, ist aber noch nicht klar. Bisher ist nur ein Interesse am DFB-Star aus Madrid bekannt. Kurz nach der Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchel wurde auch gemunkelt, dass er bei seinen Verhandlungen auch den Namen Kai Havertz ins Spiel gebracht hätte, diese Spur ist bisher aber nicht heiß geworden. (msb)