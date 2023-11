DFB-Team drohen schwere Lose: Die möglichen Gruppen-Gegner

Von: Jan Oeftger, Melanie Gottschalk

Das Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist geglückt, jetzt muss er das DFB-Team auf die Em 2024 vorbereiten. Dort könnten schwere Gruppengegner drohen.

Frankfurt – In einigen Monaten wird die EM 2024 in Deutschland starten. Der frisch ernannte Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das DFB-Team bereits gründlich analysiert und strebt an, die Begeisterung im Land wieder zu entfachen. Allerdings liegt der Fokus nicht ausschließlich auf der eigenen Mannschaft. Auch die Qualifikationsspiele für die EM haben für die deutsche Nationalmannschaft eine Bedeutung, obwohl sie als Gastgeber bereits automatisch qualifiziert ist.

Euro 2024 Lostopf 1 Deutschland (Gastgeber), die fünf besten der Quali Lostopf 2 die weiteren sechs besten der Quali Lostopf 3 die weiteren sechs besten der Quali Lostopf 4 die schlechtesten drei direkt-qualifizierten Teams und die drei Play-Off-Sieger

Qualifikation zur EM 2024 bestimmt Gruppengegner des DFB-Teams

Die Qualifikation für die EM 2024 beeinflusst direkt die Gruppenzusammensetzung für die Heim-Europameisterschaft. Die Auslosung wird am 02. Dezember in der Elbphilharmonie in Hamburg stattfinden. Deutschland, als Gastgeber, ist einer der sechs gesetzten Gruppenköpfe und wird somit in Gruppe A eingeteilt.

Die restlichen fünf Gruppenköpfe werden den Teams mit den meisten Punkten in der Qualifikation zugeteilt. Das sind derzeit Portugal, Belgien, Frankreich, Slowenien und Dänemark. Nach aktuellem Stand wären diese Mannschaften somit nicht potenzielle Gegner in der Gruppenphase für Nagelsmanns Team.

Auf Deutschland und Trainer Nagelsmann könnten schwere Aufgaben zukommen.

Hammer-Gruppe für DFB-Team bei EM 2024 mit mehreren Top-Nationen möglich

In Topf zwei landen dann die nächstbesten Teams der Qualifikation. Zu diesen gehören Teams wie Spanien und die Niederlande. Bleibt das nach dem letzten Spieltag so, könnten Kimmich und Co. schon in der Gruppenphase auf diese starken Gegner treffen. Europameister Italien ist nach sechs von acht Spielen nur Gruppendritter, die Italiener haben aber ein Spiel weniger als die mit 13 Punkten auf Platz zwei liegenden Ukrainer.

Eine Besonderheit bei der Zuteilung in die jeweiligen Töpfe gibt es noch: In der Quali gibt es Fünfer und Sechser-Gruppen. Damit Teams aus Sechser-Gruppen keinen Vorteil haben, werden bei diesen die Spiele gegen den Gruppenletzten nicht einbezogen.

Letzte Spiele der EM-Quali stehen an

Insgesamt werden zehn Spieltage bei der EM-Qualifikation gespielt, schon bald werden wir also erfahren, gegen wen das DFB-Team bei der EM 2024 in der Gruppenphase antreten muss. Die Spielorte der Gruppenphase stehen übrigens schon fest. (jo)

