Auslosung der EM 2024 live im TV und Stream: Wer wird Gruppengegner des DFB-Teams?

Von: Melanie Gottschalk

In Kürze werden die Gruppen zur EM 2024 ausgelost und es stellt sich die Frage: Auf wen trifft das DFB-Team? So sehen Sie die Auslosung live im TV und Stream.

Frankfurt – In sieben Monaten, genauer gesagt am 14. Juni 2024, wird die EM 2024 in Deutschland eröffnet. Die Qualifikationsphase für die Europameisterschaft ist bis zum 21. November abgeschlossen. Am Samstag, dem 2. Dezember, erfolgt um 17.45 Uhr dann die Auslosung der Gruppen. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Auslosung live im Fernsehen und im Live-Stream verfolgen können.

Auslosung der Gruppen für die EM 2024 live im Free-TV

Die Übertragungsrechte für die European Qualifiers und die Auslosung der Gruppen zur EM 2024 liegen bei der RTL -Gruppe.

für die liegen bei der -Gruppe. Die Auslosung der Gruppen zur EM 2024 findet am Samstag, 02. Dezember , ab 17.45 Uhr in Hamburg statt und kann live im Free-TV bei RTL verfolgt werden.

findet am , ab 17.45 Uhr in Hamburg statt und kann verfolgt werden. Kommentiert wird die Übertragung von Steffen Freund und Marco Hagemann.

Auslosung der Gruppen für die EM 2024 im Live-Stream von RTL+

RTL überträgt die Auslosung der Gruppen zur EM 2024 am Samstag, 02. Dezember, ebenfalls live im Stream.

überträgt die am Samstag, 02. Dezember, ebenfalls Der Live-Stream ist abrufbar über den Streamingabieter RTL+ .

ist abrufbar über den . Um die Auslosung der Gruppenphase zur EM 2024 live im Stream bei RTL+ live verfolgen zu können, müssen Sie zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Am 14. Juni 2024 beginnt die EM 2024. Schon rund sechs Monate vorher wird die Gruppenphase ausgelost. © Aleksandr Gusev/imago

EM 2024: Kann das DFB-Team das Sommermärchen von 2006 wiederholen?

Die Spannung steigt, denn in etwa sieben Monaten startet die EM 2024. Das DFB-Team unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann hofft auf ein erfolgreiches Turnier und darauf, das sogenannte Sommermärchen von 2006 zu wiederholen. Damals schaffte es die deutsche Nationalmannschaft sensationell ins Halbfinale bei der Heim-WM und begeisterte die gesamte Nation. Am Ende erreichte sie den dritten Platz im Turnier.

Seit dem Gewinn des Weltmeistertitels im Jahr 2014 scheint dem DFB-Team etwas die Puste auszugehen. Bei der EM 2016 erreichte die deutsche Mannschaft zwar noch das Halbfinale, jedoch schied sie seitdem zweimal in der Vorrunde aus (WM 2018 und WM 2022). Bei der EM 2021 war im Achtelfinale Endstation.

DFB-Team steht als Gruppenkopf der Gruppe A fest

Bei der bevorstehenden EM 2024 im eigenen Land strebt Deutschland eine Trendwende an. Als Gastgeber ist die deutsche Mannschaft bereits automatisch qualifiziert und als Gruppenkopf der Gruppe A gesetzt. Die weiteren Gruppenköpfe werden aus den fünf Mannschaften ausgewählt, die bis zum Ende der Qualifikationsphase am 21. November die meisten Punkte sammeln. Sie können nicht als Vorrundengegner der DFB-Auswahl gelost werden.

Die Töpfe zwei und drei bestehen jeweils aus den sechs nächstbesten qualifizierten Teams. Die drei am wenigsten erfolgreichen direkt qualifizierten Mannschaften werden gemeinsam mit den drei Siegern der Play-offs im März in Topf vier platziert. Am 02. Dezember wird somit festgelegt, welche Mannschaften in welchen Gruppen bei der EM 2024 antreten werden. Dem DFB-Team könnte dabei im schlimmsten Fall schwere Lose drohen. (msb)

