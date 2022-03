Junge crasht Werner-Interview und bettelt um Souvenir: „Bitte, Trikot...“

Nach DFB-Sieg gegen Israel

Fußballtrikots der Stars gelten bei Stadionbesuchern als beliebte Trophäe. Ein junger Fan möchte Timo Werners Spieldress haben – und platzt in dessen Interview.

Sinsheim – Für viele junge Fußballfans hierzulande sind die Kicker der deutschen Nationalmannschaft die großen Idole. Bei einem Spiel des DFB-Teams von Bundestrainer Hansi Flick dabei zu sein, bedeutet vor allem den kleinen Anhängern der Stars eine Menge.

Am Samstag (26. März) trug Deutschland sein erstes Länderspiel des Jahres in Sinsheim aus. In der Arena des Bundesliga-Klubs TSG Hoffenheim konnte die DFB-Elf einen 2:0-Sieg gegen Israel einfahren. Und damit die bislang makellose Bundestrainer-Bilanz von Flick auf acht Siege in acht Partien ausbauen. Der DFB-Coach wurde derweil am Montag (28. März) von Joshua Kimmich während der PK überrascht.

Beim Erfolg gegen das israelische Team fielen die beiden Tore bereits in der ersten Spielhälfte. Mit Kai Havertz und Timo Werner trugen sich zwei Spieler in die Torschützenliste ein, die beim FC Chelsea in der englischen Premier League unter Vertrag stehen. Stürmer Werner durfte dann auch nach Spielende im TV-Interview die Partie analysieren. Doch mitten im Interview des DFB-Stars kam es zu einem kuriosen Zwischenfall.

DFB-Nationalmannschaft: Junge will Trikot von Timo Werner – mitten im Interview

Ein kleiner Junge hatte es irgendwie geschafft, an Sicherheitskräften und Ordnern vorbei auf den Rasen zu gelangen. Offenbar wollte er zu Werner – um sich dort ein Andenken an das DFB-Länderspiel zu besorgen. Der junge Fan baute sich vor dem Chelsea-Star auf und ignorierte völlig, dass sich Werner gerade im Gespräch mit einem Medienvertreter befand. Ganz aufgeregt stammelte er immer wieder: „Bitte, Trikot… bitte!“

Der clip ist so gut hahaahahahaha pic.twitter.com/b27QSrcjMW — finn 🇺🇦🇺🇦 (@MaxEberlsLegacy) March 27, 2022

Werner wirkte ein wenig überrascht, antwortete dem Jungen: „Sorry, ich hab’s schon weggeschenkt. Alles gut?“ Der kleine DFB-Fan gab nicht auf und wollte so schnell nicht gehen. Inzwischen war auch ein Ordner dazu gekommen und versuchte, den hartnäckigen Jungen vom Interviewplatz wegzubringen. „Timo, bitte!?“ ließ dieser aber nicht locker. Werner hatte eine Idee: „Du kriegst meine Jacke, ok?“

Damit war der junge Fußballfan offenbar einverstanden, er nickte und bekam von dem Offensivspieler die Stadionjacke mit DFB-Logo überreicht. Triumphierend reckte der Junge seine „Beute“ wie eine Trophäe in die Luft und ballte in Richtung Tribüne jubelnd die Faust.

DFB-Elf: Junge crasht Interview von Timo Werner - „Mein Kind hätte hoffentlich netter gefragt“

Ein Video der Szene kursierte auch bei Twitter. Einem User fiel unterdessen auf, dass Werner unter seiner Jacke noch sein Spieldress trug. Vermutlich hatte der DFB-Star sein Trikot bereits einer Person versprochen und dies mit „weggeschenkt“ zum Ausdruck bringen wollen.

Einige andere Twitter-Nutzer empfanden den Auftritt des jungen Fans als etwas zu penetrant. „Mutti, nimm die Gören vom Hof“, kommentierte ein User bissig. Ein anderer meinte nur: „Meine Kinder hätten hoffentlich netter gefragt.“

Am Dienstag (29. März) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihre nächste Partie in den Niederlanden. Die Fans in Amsterdam dürften dann größtenteils nicht besonders scharf auf die DFB-Trikots von Werner & Co. sein. Schließlich gelten beide Nationen seit Jahrzehnten als Fußball-Erzrivalen. (kh)