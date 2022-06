Bierhoff über Stimmung im DFB-Team: „Sehe gute Chancen, dass bis zur WM die Sonne scheint“

Von: Antonio José Riether

Oliver Bierhoff sieht eine positive Entwicklung im DFB-Team. © Federico Gambarini/dpa (Montage)

Herzogenaurach - Während der aktuellen Länderspielpause bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gleich vier Nations-League-Spiele. Das erste Aufeinandertreffen mit Italien in Bologna endete 1:1, auch beim zweite gegen England in München gab es ein Remis mit einem Tor auf jeder Seite. Vor dem dritten Gruppenspiel in Ungarn sprach DFB-Direktor Oliver Bierhoff auf einer Pressekonferenz über die Verfassung des Teams.

Angesprochen auf die Stimmung im Team meinte Bierhoff, er versuche „nicht immer alles schwarz und weiß zu sehen“. Darum sehe er es „positiv, dass wir weiter unter Druck stehen, die Spannung hochhalten und noch Schritte gehen müssen“. Außerdem höre man auch bei den Spielern, dass sie zufrieden seien. „Der Druck ist hoch, aber ich mache mir keine Sorgen um die Moral. Insgesamt sind noch ein paar Wolken am Himmel zu sehen, aber ich sehe gute Chancen, dass bis zum WM-Turnier die Sonne scheint“, so der EM-Siegtorschütze von 1996.

