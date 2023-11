Deutschland oder Türkei: VfB-Stürmer empfiehlt sich – holt Nagelsmann ihn ins DFB-Team?

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Noch ist die Stürmerposition im DFB-Team nicht final besetzt. Julian Nagelsmann könnte vor der EM 2024 noch einen VfB-Star in die Mannschaft holen.

Frankfurt – Nur wenige Monate vor dem Beginn der EM 2024 in Deutschland bestreitet das DFB-Team am 18. und 21. November 2023 die letzten Länderspiele des Jahres. Bei der Auswahl der Kadermitglieder für diese Spiele hat Julian Nagelsmann erneut für eine Überraschung gesorgt und zwei Spätstarter ins Team geholt. Neben Torhüter Janis Blaswich von Leipzig hat er auch den Stürmer Marvin Ducksch vom SV Werder Bremen nominiert. Die Besetzung im Sturm birgt nach wie vor offene Fragen, und deutsche Stürmer haben weiterhin die Möglichkeit, sich für die Heim-EM zu empfehlen. Dabei richtet sich insbesondere das Augenmerk auf Deniz Undav vom VfB Stuttgart.

Deniz Undav Geboren am: 19. Juli 1996 (Alter 27 Jahre), Achim, Deutschland Leistungsdaten Saison 2023/24: 9 Spiele, 6 Tore, 2 Assists

VfB-Stürmer Undav in bestechender Form – Hilfe für DFB-Team?

Der VfB Stuttgart hat in der Vergangenheit schwierige Zeiten durchlebt, in denen die Schwaben häufig gegen den Abstieg kämpften oder sogar in die zweite Liga absteigen mussten. In dieser Saison zeigt sich jedoch ein anderes Bild, denn die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Sebastian Hoeneß präsentiert sich in beeindruckender Verfassung. Insbesondere der Star-Stürmer Serhou Guirassy sorgt für großes Aufsehen.

Allerdings ist er nicht der Einzige. Auch Guirassys Sturmpartner Deniz Undav kann bereits eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Der 27-Jährige, der derzeit von Brighton & Hove Albion aus der Premier League an die Schwaben ausgeliehen ist, erzielte in neun Pflichtspielen sechs Tore und bereitete zwei vor. Es verwundert also nicht, dass die Frage aufkommt, ob er nicht auch eine Option für das DFB-Team wäre.

Serhou Guirassy und Deniz Undav spielen beim VfB-Stuttgart gerade groß auf. Wäre Undav auch einer für Julian Nagelsmann? © Robin Rudel/imago

Deutschland oder Türkei? Undav könnte für beide Nationen auflaufen

Im Oktober, bei seiner Premiere, hatte Julian Nagelsmann bereits Chris Führich vom VfB Stuttgart in den Kreis des DFB-Teams geholt, er ist auch bei den Länderspielen im November gegen die Türkei und Österreich dabei. Für den 27-jährigen Undav wäre es jedenfalls eine große Ehre, wie er im ZDF-Sportstudio am Samstagabend (11. November) verriet. „Bei der Heim-EM wäre ich gerne dabei“, sagte er.

Undav hätte aber auch die Möglichkeit, für die Türkei anzutreten. Bundestrainer Nagelsmann sollte deshalb schnell sein, denn sollte der Stürmer seine Form in den kommenden Monaten bestätigten, könnte auch der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella zugreifen. Die Türkei hat sich bereits für die Europameisterschaft qualifiziert. Die nächste – und gleichzeitig letzte Chance vor der EM 2024 – bietet sich im März 2024, denn ab dem 18. März steht noch einmal eine Länderspielpause an. (msb)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.