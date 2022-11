Schweinsteigers WM-Formation: Weltmeister überrascht mit Dauerverletzten und watscht Bayern-Star ab

Von: Florian Schimak

In drei Wochen beginnt die WM 2022. Bastian Schweinsteiger wird dort als ARD-Experte vertreten sein. Seine WM-Formation bringt einige spannende Namen zum Vorschein.

München – Es ist nicht mehr lange hin, bis die WM 2022 startet. Bislang stand das Wüsten-Turnier in Katar medial eher weniger wegen der vermeintlichen sportlichen Highlights im Blickpunkt, sondern aufgrund der politischen und sozialen Gemengelage vor Ort.

Auch Bastian Schweinsteiger äußerte sich im Vorfeld dazu und sprang dabei seinem Ex-Präsidenten beim FC Bayern Uli Hoeneß zu Seite. Diese Aussagen fanden nicht bei jedermann großen Anklang, doch nun schreibt der ARD-Experte das Sportliche groß. Im Interview mit der Sportbild verrät Schweinsteiger nämlich seine WM-Formation. Frei nach dem Motto: „Schau her, Hansi! So würde ich aufstellen.“

DFB-Team: Schweinsteigers WM-Formation – Weltmeister watscht Bayern-Star ab

Der WM-Held von 2014 überrascht dabei mit einigen Namen. „Manuel Neuer im Tor, klar. Die Innenverteidigung: Toni Rüdiger und Nico Schlotterbeck. Kimmich und Goretzka auf Sechs und Acht“, so Schweinsteiger, der Mats Hummels dabei unberücksichtigt lässt. In der Offensive würde der 38-Jährige auf eine Mischung aus Erfahrung und Jugendlichkeit setzen: „Im Angriff Sané, Müller und – im topfitten Zustand – Marco Reus.“

Eine kleine Watschn für Bayern-Star Serge Gnabry, der er mit Kai Havertz „als erste Alternative“ nennt. „Havertz im Zentrum, Gnabry über Außen“, so Schweinsteiger: „Bei den Außenverteidigern wird es komplizierter: Rechts hinten steht Jonas Hofmann oder Niklas Süle – jedoch nur, wenn er in guter Verfassung ist“, verrät der Ex-DFB-Kapitän.

Hoch interessant ist zudem seine Wahl des Linksverteidigers. Dort drückt beim DFB-Team schon länger der Schuh, selbst der Bundestrainer war wohl derart verzweifelt, dass er angeblich Jonas Hector, der 2020 seine DFB-Karriere beendete, zu einem Comeback überreden wollte. Schweinsteiger würde auf Christian Günter vom SC Freiburg setzen. „Er hat Größe, Power und in Freiburg mit Schlotterbeck super harmoniert“, so der Ex-Nationalspieler: „Oder eben David Raum.“

WM-Formation von Schweinsteiger im Überblick

Neuer – Hofmann, Rüdiger, Schlotterbeck, Günter – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Reus – Müller

Bastian Schweinsteiger will Jamal Musiala in der WM-Formation von Deutschland sehen. © IMAGO/Revierfoto

Auch Ilkay Gündogan findet in Schweinis WM-Formation keinen Platz. Warum, das erklärt er auch. „Mit Joshua Kimmich ist ein ähnlicher Spielertyp da. Leon Goretzka geht sehr über das Physische, kann die weiten Läufe machen“, so Schweinsteriger: „Ilkay Gündogan auf der Bank ist für jede Mannschaft ein Luxus. Ich schätze ihn total, er kann der Mann für entscheidende Momente sein. Ilkay kann ein Spiel gestalten, von den Charakteren im Mittelfeld passt es aber nicht ganz. Deswegen, sorry Ilkay: Erst mal ist es zum Start nur der Bankplatz.“

WM 2022: Schweinsteiger outet sich als Musiala-Fan - „Er muss spielen!“

Bei einem Bayern-Star hat Schweinsteiger allerdings eine ganz klare Meinung: „Jamal Musiala muss spielen!“, der dem Youngster zudem bei dieser WM eine große Rolle zutraut. „Er wird für uns der entscheidende Spieler sein. Er hat Fähigkeiten wie kein anderer Spieler in der deutschen Nationalmannschaft. Er kann Tore schießen, auflegen und – was mir am allermeisten gefällt – er verteidigt nach hinten super mit“, schwärmt er in höchsten Tönen vom 19-Jährigen.

Und weiter: „Ich mag ihn total gerne, weil er Spielfreude ausstrahlt. Im Lauf dreht er schon den Kopf, weiß, wo seine Mitspieler sind. Sofort läuft er sich wieder frei, ist in jeder Sekunde im Spiel“, lobt Schweinsteiger die Attribute von Musiala: „Er ist ein unfassbarer Spieler, der sich noch weiterentwickeln wird.“

Das DFB-Team startet am 23. November (14 Uhr) gegen Japan in die WM. Vier Tage später geht‘s gegen Spanien (27., 20 Uhr), ehe zum Abschluss am 1. Dezember (20 Uhr) Costa Rica wartet. (smk)