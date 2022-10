Vergebene Mühe? Deutscher Torwart bewirbt sich für WM 2022 – „Dass ich mit will, ist kein Geheimnis“

Von: Melanie Gottschalk

Bundestrainer Hansi Flick muss schon bald seinen Kader für die WM 2022 benennen. © ActionPictures/imago

Endspurt zur WM 2022 in Katar. In weniger als zwei Monaten beginnt das Turnier, bis dahin muss Hansi Flick eine finale Entscheidung getroffen haben.

Frankfurt - Die letzten Länderspiele vor der WM 2022 sind gelaufen, Bundestrainer Hansi Flick wird bald seinen finalen Kader für das Turnier in Katar bekannt geben. Während einige Spieler ihr WM-Ticket bereits gelöst haben, hoffen anderen noch auf einen Platz im DFB-Team. Denn Überraschungen kann es bei der Nominierung immer geben. Insgesamt dürfen 26 Spieler mit, drei mehr als bei vorherigen Turnieren.

Auch Torhüter Oliver Baumann hat die WM 2022 noch nicht ganz aufgegeben. „Dass ich mit will, ist kein Geheimnis“, sagte der Keeper der TSG Hoffenheim laut Transfermarkt.de – und fügte in Richtung Flick an: „Er weiß ja, was er an mir hat. Das kriegt er auch komplett von mir.“

WM 2022: Oliver Baumann muss ich hinter Neuer, ter Stegen und Trapp anstellen

Doch für den 34-Jährigen wird es wohl nicht reichen, wenn die anderen Torhüter des DFB-Teams fit bleiben. Der Grund: Hansi Flick darf drei Torhüter mit zur WM 2022 nehmen, Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp sind wahrscheinlich gesetzt. Oliver Baumann folgt dann erst an vierter Stelle. Im September hatte der Bundestrainer Baumann nachnominiert, weil Manuel Neuer aufgrund einer Corona-Infektion abgereist war. Der Keeper des FC Bayern München ist sonst die unangefochtene Nummer eins im Tor des deutschen Teams. Danach folgt ter Stegen als Nummer zwei.

Und Kevin Trapp liefert in den letzten Monaten tolle Leistungen ab, was Hansi Flick nicht verborgen geblieben ist. Auch Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche schwärmte erst kürzlich bei Sky vom SGE-Torhüter: „Kevin hat in den vergangenen Monaten herausragende Leistungen gebracht. Für mich ist er der beste deutsche Torwart.“

WM 2022: Hansi Flick setzt wahrscheinlich auf Kevin Trapp

Kevin Trapp hatte sich ebenfalls zu seiner möglichen Teilnahme an der WM 2022 geäußert: „Wir haben in Deutschland eine sehr hohe Qualität auf dieser Position. Da gilt es, sich jede Woche neu zu beweisen. Man muss sich nirgendwo reinreden. Ich versuche in erster Linie, der Mannschaft und dem Verein zu helfen. Alles andere kommt dann.“ (msb)