DFB-Teenager im Finale der U17-WM: Soll so der neue deutsche Fußball aussehen?

Von: Korbinian Kothny, Johannes Skiba

Drucken Teilen

Deutschlands U17 besiegt Argentinien und erreicht das WM-Finale. Doch ist ihre Spielweise die Zukunft des deutschen Fußballs?

Surakarta – Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat sich in einem mitreißenden Halbfinal-Duell nach einem 3:3-Unentschieden in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen gegen Argentinien durchgesetzt. Dieser Sieg ebnet den Weg für Deutschland ins U17-WM-Finale gegen Frankreich in Indonesien. Sollte Deutschland gewinnen, wäre es der erste U17-WM-Titel für die DFB-Junioren. Angesichts der enttäuschenden Leistungen der DFB-Mannschaft unter Julian Nagelsmann, lässt der Erfolg der Jugendlichen Hoffnung aufkeimen.

Deutsche Nationalmannschaft Weltmeister: 4x Europameister: 3x

Wie sieht die zukünftige Spielstrategie des DFB aus?

Im krassen Gegensatz zur A-Nationalmannschaft zeigt sich die U17 während des gesamten Turniers entschlossen und zielstrebig. Unter der Leitung von Trainer Christian Wück zeigt das Team eine hervorragende Einstellung und verteidigt mit Leidenschaft und Entschlossenheit. Diese Spielweise kommt bei den deutschen Fans gut an, da sie die traditionellen deutschen Fußballtugenden, die Mentalität und den Siegeswillen widerspiegelt. Trotzdem überrascht die Spielweise der jungen Mannschaft, die kaum kritische Betrachtungen zulässt, aufgrund des hart erarbeiteten Hypes. Dabei sollte die langfristige Ausbildungsstrategie der deutschen U-Nationalmannschaften im Vordergrund stehen.

Im Gegensatz zur DFB-Auswahl spielt die U17 deutlich zurückhaltender und legt weniger Wert auf Ballbesitz. Stattdessen konzentriert sich das Team auf eine solide Defensive und schnelle Konter. Diese Spielphilosophie hat sich beim Turnier in Indonesien als effektiv erwiesen. Nun stellt sich jedoch die Frage, welche Spielstrategie der DFB in Zukunft verfolgen möchte. Konterfußball gegen stärkere Gegner könnte eine Strategie sein, um langfristig wieder in die K.O.-Phase von WM- und EM-Endrunden zu gelangen. Um Turniere zu gewinnen, wird diese kämpferische Spielweise jedoch nicht ausreichen. Der moderne Fußball hat sich weiterentwickelt, wie die U17-WM zeigt.

Die deutsche U17 präsentiert sich bei der U17-WM in Indonesien als Einheit und zieht trotz spielerischer Unterlegenheit ins Finale ein. © Kuncahya B./Imago

Deutsche U17-Spieler keine Optionen für die Heim-EM

Bereits im Viertelfinale waren die Spielanteile deutlich zugunsten der Spanier. Am Ende hatte die deutsche U17 nur 24 Prozent Ballbesitz. Gegen Argentinien waren es im Halbfinale ebenfalls nur etwa 30 Prozent. Zudem profitierte das Team von Trainer Wück von drei individuellen Fehlern der Südamerikaner. Die Spielstrategie der beiden Gegner wirkte ausgefeilter und spielerisch stärker.

Trotz der Fragen, die das Spiel der jungen deutschen Mannschaft bezüglich der Entwicklungsstrategie des DFB aufwirft, überwiegt derzeit zu Recht die Freude über den Einzug ins Finale. Die Jugendlichen arbeiten effektiv gegen den Ball und zeigen sich in der Offensive äußerst effizient. Stürmer Paris Brunner von Borussia Dortmunds U19 beeindruckte mit einem Doppelpack gegen die „Albiceleste“. Beim Gegentor zum vorübergehenden 1:1-Ausgleich ließ sich der Linksaußen jedoch von seinem Gegenspieler Gorosito von den Boca Juniors überlisten. Trotz der vielversprechenden Leistungen sind die jungen deutschen Spieler für den A-Kader bei der Heim-EM im nächsten Jahr keine ernsthaften Optionen. Langfristig könnte sich das jedoch ändern. (jsk)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Korbinian Kothny sorgfältig überprüft.