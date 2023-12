Deutschlands Weltmeister: Diskussion um unsere U17-Helden entbrannt

Von: Alexander Kaindl

Der DFB darf sich auf einen Top-Jahrgang freuen. Es gibt aber unterschiedliche Ansätze, wie in der Bundesliga mit den U17-Weltmeistern umgegangen wird. Diskussionen sind programmiert.

Frankfurt – Jugend forscht – und wie: Die deutsche U17-Fußballnationalmannschaft hat im Jahr 2023 die zwei größtmöglichen Titel eingefahren. Erst feierte die Truppe von Nachwuchs-Bundestrainer Christian Wück den Triumph der Europameisterschaft. Am 2. Dezember, exakt sechs Monate später, folgte dann die Krönung zum U17-Weltmeister.

Deutschlands Weltmeister: Diskussion um U17-Helden entbrannt

In den vergangenen Jahren wurden die Experten im deutschen Fußball-Kosmos nicht müde, von fehlenden Talenten beim DFB zu sprechen. Bei zwei Titeln innerhalb eines halben Jahres kann es aber doch gar nicht so schlecht um den deutschen Fußball bestellt sein – oder? Essenziell, und da sind sich wohl alle einig, ist in der Entwicklung junger Kicker die Spielzeit. Nach dem Hype um die deutschen U17-Weltmeister wurden deshalb schnell Stimmen laut, Helden wie Paris Brunner, Max Moerstedt oder Charles Herrmann in den Bundesliga-Kader der Profis zu berufen. Und ihnen dort auch jene Spielzeit zu gewähren.

Tatsächlich stand Brunner dann auch im BVB-Aufgebot von Trainer Edin Terzic gegen Leipzig. Zum Einsatz kam das 17-jährige Supertalent aber nicht. Für Wück ist jedoch klar: „Wenn wir etwas verändern wollen – mit der A-Nationalmannschaft, mit der U21 – dann sollten wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Talente zum Spielen bekommen“, sagte der 50-Jährige im Rahmen der Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals in der ARD.

Drei Trainer, drei Ansätze: Christian Wück (links, mit dem Pokal der U17-WM) fordert sehr viel mehr Spielzeit für die deutschen Talente. BVB-Coach Edin Terzic (rechts, vorne) hat Paris Brunner immerhin schon einmal in den Kader berufen – Köln-Trainer Steffen Baumgart sieht seine Talente noch nicht so weit. © MIS / Norbert Schmidt / Imago

U17-Weltmeister bald mit Spielzeit in der Bundesliga? Terzic beruft Brunner, Baumgart lehnt ab

International sieht es da anders aus. Die großen Nationen wie England, Frankreich oder Spanien lassen ihre Talente von der Leine. Das untermauerte auch Wück, der sagte: „Es gibt einfach Statistiken, die belegen, dass die jungen Talente in England, Frankreich, Spanien viel mehr Spielzeit bekommen als die Talente in Deutschland.“ Also ein typisch deutsches Problem?

Wück ordnete weiter ein: Der nächste „Schritt“ müsse von Brunner und Co. selbst kommen. „Sie müssen jetzt ihre Cheftrainer überzeugen. Wenn die Grundvoraussetzungen nicht stimmen, dann wird ihnen dieser WM-Titel nichts bringen.“ Ein Bundesliga-Trainer, der sich über zwei U17-Weltmeister im Klub freut, tritt dagegen auf die Bremse – und spricht damit wohl vielen Kollegen aus der Seele. Denn: Die Kölner Fayssal Harchaoui und Justin von der Hitz, beide gerade einmal 17 Jahre alt, werden so schnell nicht im Bundesliga-Kader des Effzeh stehen.

Steffen Baumgart setzt im Abstiegskampf der Bundesliga nicht auf zwei 17-Jährige

Steffen Baumgart begründete das wie folgt: „Wir versuchen hier mit jedem Meter, die Klasse zu halten. Deshalb konzentriere ich mich auf den Kader, der heute da ist.“ Zwar könne sich zu Beginn des neuen Jahres „eine andere Situation ergeben“, aber so wirklich kann sich Baumgart das Duo, das aktuell für die A-Jugend aktiv ist, noch nicht bei den Profis vorstellen. Aus nachvollziehbaren Gründen. Alleine in puncto Körperlichkeit haben 17-Jährige, selbst wenn sie Weltmeister sind, Nachteile gegenüber gestandenen Profis aus dem Herrenbereich, die seit Jahren ihre Körper stählen und die Gangart in der Bundesliga gewohnt sind.

Baumgart hat aber natürlich trotzdem Lob für den erfolgreichen Nachwuchs übrig: „Als Verein macht es uns stolz und zeigt, dass im Nachwuchs richtig geile Arbeit geleistet wird.“

Wie geht es also weiter mit dem erfolgreichen Nachwuchs, der ja zwangsweise auch in nicht allzu ferner Zukunft in der deutschen A-Nationalmannschaft wieder für strahlende Gesichter sorgen soll? Wirklich einig ist man sich bei der Fußballelite nicht. Auch nicht nach Wücks eindringlichem Appell auf der großen Fernsehbühne. „Wir müssen es hinbekommen, dass wir den Jugendtrainern mehr Aufmerksamkeit geben. Die sind dazu da, damit wir irgendwann in den Profiligen guten Fußball sehen, dass die Jungs gut ausgebildet werden.“ (akl/sid)