Der DFB in der VW-Klemme

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Drucken Teilen

Der Deutsche Fußball-Bund möchte den Vertrag mit VW verlängern – zu besseren Bezügen trotz sportlicher Krise. Der Sponsor aus Wolfsburg sieht das anders.

Frankfurt – Als im Sommer 2017 bekannt wurde, dass der Wolfsburger Autohersteller Volkswagen den Stuttgarter Konkurrenten Mercedes-Benz zwei Jahre später als Hauptsponsor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ablösen werde, war die Welt in Fußball-Deutschland noch rosarot. Immerhin war die Männer-Nationalmannschaft amtierender Weltmeister, die U21 amtierender Europameister und das Frauen-Team amtierender Olympiasieger. Der DFB befand sich dementsprechend in einer mehr als komfortablen Verhandlungsposition.

DFB soll etwas mehr als 25 Millionen Euro jährlich von VW kassieren

Die Partnerschaft, die mit dem 1. Januar 2019 begann und nach der Heim-Europameisterschaft 2024 ausläuft, fiel daher äußerst lukrativ aus: Etwas mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr soll der Verband von VW jährlich kassieren. Doch auch den Wolfsburgern gelang bei den Verhandlungen damals ein PR-Coup, auf den sie heute noch stolz sind: Sie ließen sich zusichern, das VW-Logo in Form eines XXL-Schriftzugs auf sämtlichen Trainingsklamotten drucken zu lassen.

Seit jeher befindet sich der deutsche Fußball allerdings im freien Fall: Die A-Nationalmannschaft schied bei zwei Weltmeisterschaften bereits in der Vorrunde aus, bei der Frauen-WM diesen Jahres war für Deutschland ebenfalls nach der Gruppenphase Schluss und auch die U21 schaffte den Sprung in die K.o.-Runde bei der vergangenen EM nicht. Und ausgerechnet in dieser sportlich katastrophalen Phase, muss der DFB mit seinem Hauptsponsor über eine Verlängerung der Partnerschaft über 2024 hinaus verhandeln.

VW ist gut sichtbar auf den Trainingsklamotten des DFB vertreten. © Arne Dedert/dpa

Gespräche mit VW in der heißen Phase

Die tz weiß: Die Gespräche befinden sich derzeit in der heißen Phase. Zwar streben beide Parteien eine weitere Zusammenarbeit an – aber nicht um jeden Preis! VW möchte die Summe laut Bild drastisch senken. Diese Erkenntnis ist nicht neu in Wolfsburg und hat freilich auch mit der sportlichen Talfahrt der DFB-Teams zu tun. Problem: Beim Verband sieht man das komplett anders und möchte künftig lieber mehr als weniger kassieren. Leidet man in Frankfurt an Realitätsverlust? Oder kämpft der klamme Verband mit seiner Verhandlungsstrategie schlichtweg ums Überleben? Immerhin ist er auf jeden Euro angewiesen und hat in der jüngeren Vergangenheit bereits Sponsoren wie Bitburger und Rewe verloren.

Darüber hinaus muss der DFB auch noch das Millionen-Gehalt von Ex-Bundestrainer Hansi Flick (58) zahlen, nachdem dieser freigestellt wurde. Zudem plagen den Verband zahlreiche Altlasten. Wegen nötiger Steuerrückstellungen ergebe sich ein Schuldenstand von 33,5 Millionen Euro. Für das laufende Jahr 2023 steht ein Haushalts-Minus von 19,5 Millionen Euro in den Büchern. Nicht zu vergessen die Mehrkosten beim Bau der DFB-Akademie. Statt der geplanten 150 Millionen Euro kostete die neue Verbandszentrale 30 Millionen Euro mehr.

Kommt es am Ende zur Win-win-Situation?

Mehr VW-Millionen wären da freilich hilfreich. Doch der Automobilhersteller verfolgt nach Corona-Pandemie und Halbleiter-Krise ebenfalls einen harten Sparkurs und kann die Sponsoring-Summe schlecht erhöhen, während er die Personalkosten um 20 Prozent senken möchte. Das wahrscheinlichste Szenario daher: VW zahlt in Zukunft eine geringere Summe an den DFB, gibt dafür aber Sponsoring-Rechte (Bandenwerbung, DFB-Pokal, etc.) ab, die der Verband neu vermarkten könnte. Vielleicht eine Win-Win-Situation für beiden Seiten… Manuel Bonke, Philipp Kessler