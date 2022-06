DFB: Zulassung für alle qualifizierten Teams der 3. Fußballliga erteilt

Teilen

Der DFB hat die Zulassungen für die kommende Saison erteilt © IMAGO/Jan Huebner

In der kommenden Saison hat der DFB allen sportlich qualifizierten Teams der 3. Liga eine Zulassung erteilt.

Frankfurt/Main - Die für die 3. Liga sportlich qualifizierten Teams haben vom Deutschen Fußball-Bund ausnahmslos die Zulassung für die kommende Saison erhalten. Dies teilte der DFB am Freitag mit. Die Spielzeit 2022/23 startet am 22. Juli und endet am 27. Mai nächsten Jahres. Der Spielplan soll Ende Juni veröffentlicht werden. Erstmals in der 3. Liga dabei sind der VfB Oldenburg, die SpVgg Oberfranken Bayreuth und Rot-Weiss Essen.

Einige Vereine dürfen in bestimmten Fällen nicht im heimischen Stadion antreten. So muss Neuling Oldenburg alle Heimpartien in der Frostperiode sowie alle nach 18.30 Uhr angesetzten Heimspiele aufgrund einer fehlenden Rasenheizung sowie aus Lärmschutzgründen in Hannover bestreiten. Mit-Aufsteiger Bayreuth müsste bis zur Fertigstellung einer neuen Flutlichtanlage bei Abendspielen nach Erfurt ausweichen. Der SC Verl wird seine Heimspiele in Paderborn austragen, bis in der eigentlichen Spielstätte des Clubs das Flutlicht ertüchtigt und die Rasenheizung fertiggestellt ist sowie weitere verbindliche infrastrukturelle Maßnahmen vorgenommen sind. (dpa)