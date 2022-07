„Die Mannschaft“ hat endgültig ausgedient – DFB schafft Begriff ab

Von: Marius Epp

Mit dem Namen „Die Mannschaft“ wollte der DFB die Fußball-Nationalmannschaft zu einer weltweiten Marke machen. Jetzt wurde der Begriff ad acta gelegt.

Frankfurt am Main – Der Funke ist nicht übergesprungen: Mit dem Begriff „Die Mannschaft“ sind die deutschen Fußballfans nicht richtig warm geworden. Nach jahrelangen Diskussionen ist der Name nun bald Geschichte. Bei der anstehenden WM in Katar wird der Slogan noch teilweise (zum Beispiel auf den bereits fertigen Trikots) zu sehen sein, danach ist Schluss. Der DFB gab am Donnerstag bekannt, sich von dem Begriff verabschieden zu wollen.

„Umfragen und Analysen haben ergeben, dass der Name ‚Die Mannschaft‘ einen hohen Bekanntheitsgrad hat und besonders im Ausland Anerkennung findet. Da steht er für Werte wie Teamgeist und Erfolg. Fakt ist aber auch, dass er in Fankreisen hierzulande mitunter kritisch gesehen und emotional diskutiert wird“, resümierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

DFB verkündet Aus für Slogan „Die Mannschaft“

Anhänger hatten den Slogan immer wieder als künstliches Marketingkonstrukt kritisiert. Der Verband rudert sieben Jahre nach der Einführung zurück. Neuendorf relativiert: „Bedeutender als der Name ist ohnehin das Auftreten der Nationalmannschaft.“

„Die Mannschaft“ wird künftig nicht mehr auf dem Teambus der Nationalmannschaft stehen. © Martin Hoffmann/imago

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung trafen die Entscheidung gegen die Marke auf dem DFB-Campus in Frankfurt einstimmig. Zuletzt hatte sich abgezeichnet, dass es dazu kommen wird. Denkt man an „Die Mannschaft“, kommt zuvorderst ein Gesicht in den Sinn: Oliver Bierhoff. Der Nationalmannschafts-Direktor gilt als Schöpfer der Marke, die auf dem Höhepunkt der Weltmeister-Euphorie eingeführt wurde.

DFB: Oliver Bierhoff trennt sich von seinem Baby „Die Mannschaft“

Selbst Bierhoff sagte zuletzt, dass er mit der Abschaffung des Begriffs leben könne. Grundlage der Entscheidung war eine Analyse, „die unter anderem auf Auswertungen früherer und aktueller repräsentativer Umfragen sowie ausgewählten Expert*innen-Interviews basierte“, teilte der DFB mit.

Auch beim DFB wurde der Name kontrovers diskutiert. Vizepräsident Hans-Joachim Watzke bezog klar Stellung: „Mir ist der Begriff zu abgehoben.“ Er sei „respektlos gegenüber allen anderen erfolgreichen Mannschaften“. Ob es eine neue Bezeichnung für die DFB-Elf geben soll, teilte der Fußball-Bund nicht mit. Die Erfahrung zeigt: Das kann auch nach hinten losgehen. (epp/SID)