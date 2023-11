Doch kein Raúl: Union Berlin stellt neuen Cheftrainer vor

Union Berlin hat einen Nachfolger für Ex-Trainer Urs Fischer gefunden. Nenad Bjelica heißt der neue Mann an der Seitenlinie bei den Köpenickern.

Berlin – Der 1. FC Union Berlin hat entgegen hartnäckiger Spekulationen um Weltstar Raúl den Kroaten Nenad Bjelica als neuen Trainer verpflichtet. Der ehemalige Nationalspieler folgt auf den freigestellten Urs Fischer, wie der auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutschte Fußball-Bundesligist mitteilte. Zuvor hatte der TV-Sender Sky darüber berichtet.

Union Berlin berpflichtet neuen Trainer

„Wir haben mit Nenad Bjelica einen erfahrenen Trainer für uns gewinnen können, der erfolgreich in verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er unsere Mannschaft führen möchte und welche Art Fußball sie spielen soll; ihm vertrauen wir die Aufgabe an, sie wieder zum Erfolg zu führen“, so Dirk Zingler, Präsident des 1. FC Union Berlin. „Ich wünsche Nenad Bjelica und dem gesamten Team einen guten Start in die gemeinsame Arbeit.“



„Union ist ein sehr gut geführter Klub in einer der Top-Ligen in Europa. Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft aus einer schwierigen Phase herauszuführen und ihre Stärken wieder zur Geltung zu bringen. Auf diese Herausforderung freue ich mich“, erklärt Nenad Bjelica zu seinem Amtsantritt bei Union. „Ich möchte gut organisierten, aktiven und dominanten Fußball sehen und Spieler, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Daran werden wir ab sofort gemeinsam arbeiten.“

Nenad Bjelica © IMAGO/Seskimphoto

Union Berlin hofft auf Wende

„Ich bin überzeugt, dass Nenad Bjelica mit seiner langjährigen Erfahrung als Spieler und Trainer gut zu unserer Mannschaft passt. Wir werden alles daransetzen, die sportliche Situation zu verbessern und die Mission Klassenerhalt erfolgreich zu meistern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, kommentiert Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin, die Vertragsunterzeichnung. „Ich möchte mich zudem bei Marco Grote bedanken, der in den letzten Tagen sehr gut mit der Mannschaft gearbeitet hat und nun wieder zur U19 zurückkehrt.“

Über die Vertragslänge machte Union wie üblich keine Angaben. Da Konstanz in Köpenick großgeschrieben wird, dürften die Berliner ein langfristiges Engagement anstreben. Bjelica trainierte bis Mitte Oktober den türkischen Erstligisten Trabzonspor. Jetzt wechselt er aus der Hafenstadt am Schwarzen Meer zum Berliner Stadtteilverein. (dpa/red)