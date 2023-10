Erstes Nagelsmann-Opfer: Star aus DFB-Doku muss Team verlassen

Von: Marius Epp

Teilen

Julian Nagelsmann hat die Kontrolle bei der Nationalmannschaft übernommen. Der neue Bundestrainer hat erste personelle Konsequenzen gezogen.

Foxborough – Die deutsche Nationalmannschaft ist in den USA gelandet und bereitet sich auf das erste Spiel unter Julian Nagelsmann vor. Der DFB-Tross hat sich nicht nur auf einer Position verändert – ein neuer Bundestrainer kommt selten allein.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Landsberg am Lech Trainerstationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern, deutsche Nationalmannschaft Amtsantritt beim DFB: 22. September 2023 Vertrag bis: Juli 2024

Alles für eine erfolgreiche EM: Bundestrainer Nagelsmann sortiert aus

Neben Hansi Flick mussten noch weitere Mitarbeiter den Hut nehmen: Keine Zukunft hatten Flicks Co-Trainer Danny Röhl und Marcus Sorg, Nagelsmann setzt auf seinen langjährigen Kumpel Benjamin Glück, der ihn bisher bei allen Trainerjobs als Assistent für die Analyse begleitete. Und auf Sandro Wagner, der bereits unter Interimstrainer Rudi Völler auf der DFB-Bank saß.

Doch nicht nur Flick und sein engstes Trainerteam mussten sich verabschieden. Auch für eine andere Person hinter den Kulissen hat Nagelsmann wohl keine Verwendung: Wie die Bild berichtet, traf es auch den Spielanalysten Dr. Stephan Nopp, der Teilen der Öffentlichkeit vor allem durch die Amazon-Doku über die Nationalmannschaft bei der WM in Katar bekannt ist.

Julian Nagelsmann hat das Kommando bei der Nationalelf übernommen. © IMAGO/Marc Schueler

DFB-Analyst Stephan Nopp fliegt nicht mit in die USA

Dort hatte er viele Sprechanteile und lieferte spannende Einblicke in die taktische Spielvorbereitung und das Innenleben der Mannschaft. Nopp, von Flick in der Serie „Noppi“ genannt, saß nicht mit im Nationalelf-Flieger nach Boston. Auch Datenanalyst Pascal Bauer soll nicht mehr zum Aufgebot des neuen Bundestrainers gehören.

Personelle Änderungen dieser Art sind bei einem Trainerwechsel üblich. Weiter im Team bleibt derweil Standard-Spezialist Mads Buttgereit, den Flick installierte. Auch Torwarttrainer Andreas Kronenberg wird seine Arbeit beim DFB fortführen. Zu viele Veränderungen wären mit Blick auf das herannahende Ziel EM 2024 wohl auch nicht förderlich. Schon in acht Monaten beginnt das so wichtige Turnier im eigenen Land.

Das machen die DFB-Stars vom Sommermärchen 2006 heute Fotostrecke ansehen

Nagelsmann will mit simplem Fußball zurück zum Erfolg

Nagelsmann weiß: Der Weg aus der Krise nach den letzten Länderspielen, die er noch „aus Fansicht“ verfolgte, führt am schnellsten über simple Abläufe. „Der Plan wird nicht so komplex und kompliziert wie im Vereinsfußball“, sagte er über seine taktischen Überlegungen. „Einfachheit ist ein gutes Stichwort. Wir werden nicht 14 verschiedene Grundformen haben“, kündigte er an.

An „Einfachheit“ gewöhnen mussten sich die DFB-Stars am Flughafen – eine VIP-Behandlung wurde ihnen verwehrt. (epp/dpa)