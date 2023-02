Dominik Kohr postet Hass-Nachrichten auf Instagram: „Du kleiner Hu*******“

Von: Johannes Skiba

Im Anschluss an den Mainzer Sieg bei Bayer Leverkusen sah sich Dominik Kohr vom FSV Mainz 05 einigen Hass-Nachrichten ausgesetzt.

Mainz – Die Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende hatte es in sich. Beim 3:2-Auswärtssieg fielen nicht nur eine Menge Tore, sondern auch Schiri Robert Schröder hatte alle Hände voll zu tun. Elf Karten zeigte der Referee am Ende insgesamt, sodass die Begegnung auf Platz sechs in der Historie der Bundesliga-Partien mit den meisten Karten einging.

Ex-Eintracht-Spieler Dominik Kohr spielt mittlerweile in Mainz. © Becker/imago

Folglich erregte das Spiel auch die Gemüter beider Fanlager. Auch der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt Dominik Kohr, der nach etwa 64 Minuten eingewechselt wurde, war mit von der Partie. Im Anschluss sah sich der defensive Mittelfeldspieler auf Instagram einigen Hass-Nachrichten ausgesetzt, die der 29-Jährige unzensiert über die Story-Funktion der Plattform postete.

Früherer Eintracht-Frankfurt-Spieler Kohr veröffentlicht Hass-Nachrichten

Mittlerweile ist die Story des Ex-Eintracht-Spielers nicht mehr aufrufbar. Auf Twitter kursieren jedoch Screenshot der Story, in der Kohr in Versalien schrieb: „Danke für die nachfolgend netten Nachrichten. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit nach Mainz.“ In den anschließenden Story-Posts waren drei Hass-Nachrichten von Usern, deren Profilbild und Username zu erkennen waren, zu sehen.

Dominik Kohr, der selbst in der 87. Minute die Gelbe Karte bekam, geht damit entschieden gegen die Beleidigungen vor. In der Jugend spielte der gebürtige Trierer jahrelang für Leverkusen. Dennoch ließ sich der frühere Frankfurter nicht die Laune durch die unerwünschten Nachrichten verderben. In seiner letzten Instagram-Story zeigte sich Kohr in Karneval-Stimmung.

Leverkusen reagiert auf Nachrichten gegen Ex-Eintracht-Kicker Kohr

Zur Bild sagt Meinolf Sprink, der Direktor für Fans und Soziales bei Bayer Leverkusen: „Das ist komplett unnötig und gehört sich nicht.“

Dominik Kohr will sich indes nun auf das Sportliche konzentrieren, am Freitag (24. Februar) steht schon die wichtige Partie gegen Borussia Mönchengladbach an, die ihrerseits zuletzt den FC Bayern besiegen konnten. Eintracht Frankfurt, das unter der Woche der SSC Neapel in der Champions League unterlagen, reist hingegen nach Leipzig. (jsk)