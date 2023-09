BVB stinksauer wegen Neymar-Wechsel nach Saudi-Arabien

Von: Andre Oechsner

Das Geschäftsgebaren im saudischen Fußball ist vielen ein Dorn im Auge. Der BVB ist wegen des Neymar-Transfers in diesem Sommer zu Al-Hilal außer sich.

Dortmund – Über 950 Millionen Euro gaben die 18 Teilnehmer der Saudi Pro League in diesem Sommer für neue Spieler aus. Der sportlich bedeutsamste Teil davon kam aus den europäischen Topligen, was bei den Klubs von jenem Kontinent verständlicherweise nicht gut ankam. Aus Deutschland stößt sich vor allem Borussia Dortmund an den saudischen Praktiken. Speziell der Fall Neymar sorgt beim BVB für einen hochroten Kopf.

BVB echauffiert sich über Neymar-Wechsel nach Saudi-Arabien

Die führenden europäischen Klubs trafen sich diese Woche zur Generalversammlung der Europäischen Klubvereinigung in Berlin. Während der Zusammenkunft ist dem Portal The Athletic zufolge vor allem Thomas Treß in Erscheinung getreten. Der Finanzgeschäftsführer von Borussia Dortmund soll wegen des Transfers von Neymar zum saudischen Klub Al-Hilal ganz außer sich gewesen sein.

Treß schimpfte über Paris Saint-Germain. Laut dem BVB-Manager hat sich PSG durch den Verkauf von Neymar nach Saudi-Arabien einen unfairen Vorteil auf dem Transfermarkt verschafft. Im Rahmen dessen hat Treß wohl angebracht, dass die Regeln des sowieso umstrittenen Financial Fairplay mit viel mehr Akribie eingehalten werden müssen. Treß soll durch seine Äußerungen in der Runde für reichlich Verwunderung gesorgt haben.

BVB-Vorwurf: PSG mit unlauterem Vorteil wegen Neymar

Treß argumentierte, dass das saudische Geld den Transfermarkt völlig verzerrt habe, indem es Klubs wie PSG einen unverhältnismäßigen Ausweg aus den Regelungen des Financial Fairplay verschaffte. Frankreichs Fußballdauermeister hatte so die Möglichkeit, großflächig zu investieren. PSG holte für 350 Millionen Euro neue Spieler, allein der aus Frankfurt gekommene Randal Kolo Muani kostet 95 Millionen Euro.

Der, den Treß‘ Tirade direkt betroffen hatte, war zu jenem Zeitpunkt angeblich nicht mal im Sitzungssaal. Gemeint ist Nasser Al-Khelaifi, PSG-Präsident und ECA-Vorsitzender. Der 49-Jährige ließ sich allerdings über Treß‘ Äußerungen informieren und sagte, er habe ihn gegenüber den anderen Sitzungsteilnehmern in Verlegenheit gebracht. Sollte es ein Problem geben, dann sollte das eher unter vier Augen geklärt werden.

Hans-Joachim Watzke kühlte Spannungen zwischen BVB und PSG ab

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll die Sache inzwischen aber geklärt, bei Al-Khelaifi angerufen und um Entschuldigung gebeten haben. Der BVB und PSG treffen in etwa zwei Wochen am 19. September im ersten Gruppenspiel der diesjährigen Champions League aufeinander. Das Vorrundenhinspiel findet im Prinzenpark statt.

Eine Reihe von europäischen Klubs, darunter der FC Chelsea, Manchester City, der FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers haben in diesem Sommer besonders von der saudischen Kaufwut profitiert. PSG nahm allein im Verkaufsfall Neymar eine Sockelablöse von 90 Millionen Euro ein. Der BVB hatte dagegen keinen Fußballer in den eigenen Reihen, der für Saudi-Arabien relevant war. (aoe)