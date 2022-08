BVB-Star „wie eine Wanderdüne“: „Schwertransporter“ Süle unter Beschuss

Von: Nicolas Luik

Niklas Süle bekommt nach dem BVB-Debakel gegen Werder Bremen sein Fett weg. Auch Emre Can erntet massive Kritik.

Dortmund – Es kommt nicht häufig vor, dass eine Mannschaft nach 89 Minuten noch eine 2:0-Führung verspielt. Und im eigenen Stadion noch als 2:3-Verlierer vom Platz schleicht. Entsprechend vernichtend fallen die Reaktionen der Presse auf das BVB-Debakel gegen Werder Bremen aus.

Name Niklas Süle Geboren 3. September 1995 (Alter 26 Jahre), Frankfurt am Main Größe 1,95 Meter Aktueller Verein Borussia Dortmund

BVB-Star Nikas Süle „wie ein Schwertransporter“: heftige Kritik nach Bremen-Blamage

Einer der Prügelknaben ist Niklas Süle. Der Neuzugang vom FC Bayern wurde nach 62 Minuten für Mats Hummels eingewechselt. Vor dem 2:2-Ausgleich durch Niklas Schmidt in der 93. Minute ging er nicht konsequent ins Kopfballduell. Mehr noch entlarvte ihn die Szene, die für Borussia Dortmund den sportlichen Genickbruch in Minute 95 beschloss.

BVB-Neuzugang Niklas Süle konnte die Niederlage gegen Bremen nicht abwenden. © Laci Perenyi / Imago

Einem Steilpass auf Oliver Burke kam der 1,95-Meter-Klotz überhaupt nicht hinterher. Der Schotte sorgte mühelos für den 2:3-Endstand. Die WAZ wurde durch Süles überschaubare Manövrierfähigkeit an einen „Schwertransporter“ erinnert.

BVB: Niklas Süle hat „Antritt wie eine Wanderdüne“ – Emre Can ist „eine Katastrophe“

Guido Schäfer, Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, befand im Sport1-Doppelpass: „Süle hat einen Antritt wie eine Wanderdüne“. Der 26-Jährige war aber nicht der einzige BVB-Einwechselspieler, der für seine inakzeptable Leistung im Spiel gegen Werder Bremen öffentlich abgestraft wurde, wie RUHR24 berichtet.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg nahm Emre Can besonders ins Visier. Dessen Abwehrverhalten sei schlicht „eine Katastrophe“. Und weiter: „Er geht gar nicht richtig in den Zweikampf, sondern duckt sich eher weg.“

Can war überhaupt erst durch eine Schulterverletzung von Mahmoud Dahoud nach einer guten Viertelstunde in die Mannschaft gespült worden. Für seine grob fehlerhafte Darbietung bekam er in der Einzelkritik für das Spiel gegen Bremen die Note 6. Niklas Süle, Emre Can und die BVB-Kollegen stehen am kommenden Samstag (27. August, 15.30 Uhr) gegen Hertha BSC wieder besonders auf dem Prüfstand.