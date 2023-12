BVB-Spieler offenbar mit Aufstand gegen Trainer Terzić

Bei Borussia Dortmund läuft es aktuell nicht rund. Angeblich haben sich nun sogar die eigenen Spieler gegen Trainer Edin Terzić gestellt.

Dortmund – Nur ein Sieg aus den vergangenen acht Ligaspielen sind eine extrem schwache Ausbeute für einen Verein, der die Qualifikation zur Champions League als Minimalziel hat. Borussia Dortmund konnte nur Ende November gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen. Die Spieler scheinen den Glauben daran verloren zu haben, dass es mit Trainer Edin Terzić in Zukunft besser laufen könnte.

Edin Terzić Geboren: 30. Oktober 1982 (Alter 41 Jahre), Menden (Sauerland) Im Amt seit: Juli 2023 Bilanz seitdem: 40 Siege; 15 Unentschieden; 15 Niederlagen

Borussia Dortmund und Edin Terzić auch gegen Mainz nur mit einem Remis

Nun stand für die Borussia das letzte Spiel vor der Winterpause an, im Heimspiel gegen Mainz 05 war ein Sieg eigentlich Pflicht. Am Ende gab es wieder nur ein Remis – 1:1. In der vergangenen Saison verspielte der BVB durch das 2:2 gegen die Rheinhessen die deutsche Meisterschaft, weil der FC Bayern parallel den 1. FC Köln bezwang.

Jetzt könnte es für Terzić richtig ungemütlich werden. Sky berichtete bereits vor der Partie gegen Mainz, dass die Spieler mit der Arbeit des Trainers und seines Trainerteams unzufrieden. Angeblich sind mehrere Führungsspieler auf Vorstandsboss Hans-Joachim Watzke zugekommen und haben signalisiert, dass eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn ergebe. Watzke, der als größter Terzić-Unterstützer gilt, dementiert derartige Berichte.

Anschluss in Liga verloren und Aus im DFB-Pokal

Nachdem der BVB nach einem schwachen und extrem defensiven Auftritt gegen den VfB Stuttgart aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, wandten sich wohl einige Spieler an Terzić und sprachen sich demnach für eine andere taktische Ausrichtung aus.

Die Äußerungen nach dem Augsburg-Spiel untermauern das: „Wir wollten höher pressen in den letzten Spielen, die Einstellung hat sich geändert“, sagte Torwart Gregor Kobel. Mittelfeldspieler Julian Brandt erklärte: „Wir waren in den vorigen Spielen passiver, diesmal war es aktiver. Ich finde es gut, dass es wieder aktiver ist. Das passt besser zur Mannschaft.“

Doch trotzdem konnten die Dortmunder auch gegen Augsburg nur einen Punkt holen. Vor der Weihnachtspause ist der BVB nun Fünfter – mit XXL-Rückstand auf die Spitze. (jo)