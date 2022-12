BVB soll WM-Helden verpflichten: Lothar Matthäus rät zu 45-Millionen-Superstar

Von: Kevin Mattes

Lothar Matthäus hat mal wieder einen spannenden Transfer-Tipp für den BVB. Ihm zufolge sollte sich der Revierklub um einen WM-Shootingstar bemühen.

Dortmund – Die Fußball-WM 2022 war für die meisten Spieler von Borussia Dortmund eine große Enttäuschung. Kein BVB-Profi schaffte es mit seiner Nation ins Halbfinale. Die Deutschen Spieler mussten sogar schon nach der Gruppenphase ihre Koffer packen. Ins Schaufenster spielten sich daher eher andere Akteure. Einer von ihnen ist der Niederländer Cody Gakpo.

Der 23-jährige Offensivspieler der PSV Eindhoven entpuppte sich früh als eine der Entdeckungen dieses Turniers. In der Gruppenphase traf er in jedem Spiel je einmal für Oranje. Er überzeugte durch hohes Tempo, ein gutes Auge und einen feinen Abschluss.

Seine WM-Performance scheint die logische Konsequenz einer überragenden Hinserie in Eindhoven zu sein. Dort gelangen Cody Gakpo 13 Tore und 17 Torvorlagen in 24 Spielen. Kein Wunder also, dass er nun mit einem Transfer in Verbindung gebracht wird, berichtet RUHR24.

BVB-Transfer von WM-Star: Lothar Matthäus sieht Cody Gakpo als Nachfolger für Jude Bellingham

Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hätte da auch schon den richtigen Klub parat. Er findet, dass der BVB bei Cody Gakpo anklopfen sollte. In seiner Sport-Bild-Kolumne bringt der 61-Jährige den Rechtsfuß als Nachfolger für Jude Bellingham ins Spiel. Bellingham wird bekanntlich seit Monaten mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Ein eins-zu-eins-Ersatz wäre der Niederländer allerdings nicht, da er im Klub vermehrt auf den Flügeln zum Einsatz kommt. Bei der WM spielte Cody Gakpo allerdings in einer eher defensiv ausgerichteten Mannschaft auf der vorgezogenen halblinken Mittelfeldposition. Er nahm also eine ähnliche Rolle ein, wie sie der BVB-Star innehat.

BVB-Transfer von Cody Gakpo scheint utopisch: Marktwert liegt bei ca. 45 Millionen Euro

So oder so wäre Cody Gakpo wohl zweifelsohne eine echte Bereicherung für Borussia Dortmund. Mit seiner Torgefährlichkeit könnte er die lahmende Offensive der Westfalen deutlich beleben. Und auch wenn die Idee von Lothar Matthäus auf den ersten Blick recht charmant erscheint, so wird sie beim genaueren Hinsehen utopisch.

Cody Gakpo hat seinen Vertrag bei der PSV Eindhoven kürzlich erst bis zum Sommer 2026 verlängert. Zudem hat sich sein Marktwert laut Transfermarkt.de im Zuge der WM auf etwa 45 Millionen Euro erhöht. Eine Summe, die der BVB trotz bevorstehender Einnahmen nicht auf den Verhandlungstisch bringen wird.

Hinzu kommt noch der Fakt, dass wohl neben den Dortmunder Verantwortlichen, auch die Bosse anderer Top-Klubs das Turnier verfolgt haben. Die starken Leistungen von Cody Gakpo sind auch ihnen sicherlich nicht verborgen geblieben. Kürzlich gab er schon erste Gerüchte, über ein potenzielles Interesse von Manchester United. Bei den Red Devils könnte er Jadon Sancho ersetzen, der zurzeit mit mentalen Problemen kämpft.