„Was denkt er sich?“: Loredana enthüllt Adeyemi-Nachricht vor skurrilem ersten Treffen

Loredana und Dortmunds Adeyemi sind das neue Promi-Paar. Jetzt erzählt die Rapperin, wie die beiden zusammengefunden haben.

Dortmund – Im Juli machten die Schweizer Rapperin Loredana und Dortmunds Karim Adeyemi ihre Beziehung öffentlich. Im Interview mit Deutschrap ideal hat die Schweizerin neue Details zur Kennenlernphase preisgegeben. In diesem Format der ARD sprechen Deutschrap-Stars über private Geschichten und ihre Karrieren. Loredana erzählt, welchen Einfluss ein Döner auf die Liebesgeschichte hatte und dass ihr der Fußballer eigentlich zu jung ist.

Loredana über Adeyemi: „Was denkt er sich?“

„Er hat mir einfach auf Insta geschrieben und ich hab nicht geantwortet. Ich dachte mir, ich bin was Besseres und er ist zu jung, und was denkt er sich?“, sagt Loredana über die erste Kontaktaufnahme. Doch eine hungrige Nacht in einem Düsseldorfer Hotel konnte an dieser Einstellung einiges ändern. Das Hotel konnte der Rapperin, die 2019 mit ihrem Hit „Kein Plan“ Platz eins der deutschen Charts erreichte, nichts mehr zu Essen anbieten.

Ihr Plan B hieß Döner. In diesem Moment schrieb ihr Adeyemi auf Instagram „Was machst du?“ Das traf sich gut. „Nichts, bin in Düsseldorf. Du bist doch von hier?“, sei ihre Antwort gewesen. Der Fußballer korrigierte aus Dortmund zu sein, willigte für ein sofortiges Treffen aber direkt ein.

Loredana ist zu Adeyemi nach Dortmund „gerast“

„Ich bin gerast, war in 20 Minuten in Dortmund, er ist ins Auto gestiegen“ und habe gefragt „Was machen wir jetzt?“ Ihre deutliche Antwort: „Mach dir keinen Kopf, weil ein Date ist es nicht. Ich hab Hunger.“ Vor dem Dönerladen habe sie ihn reingeschickt. „Karim, die Leute kennen mich, was sollen die Leute denken? Ich bin mit irgendeinem 21-jährigen Fußballer hier und geh Döner holen“, hatte die zu dem Zeitpunkt 27-Jährige noch Zweifel wegen des Altersunterschieds.

Beim Essen habe Adeyemi die ganze Zeit geredet. Loredanas Gedanken in dem Moment: „Was laberst du? Ich hab so Hunger!“ Ihr sei es in dem Moment „wirklich“ um den Döner gegangen und sie habe nicht viel nachgedacht. Doch als sie satt war, reifte die Erkenntnis: „Scheiße, ich hab grad einen guten Jungen neben mir sitzen, der lustig drauf ist und mit dem ich mich verstehe.“

Mittlerweile ist aus dem „guten Verstehen“ Liebe geworden, was beide auch auf Instagram immer wieder dokumentieren.

Adeyemi durchlebt sportlich schwierige Phase

Während sich Adeyemi privat aktuell anscheinend nicht beklagen kann, musste er sportliche Rückschläge verkraften. Bei Borussia Dortmund hat er seinen Stammplatz verloren und konnte diese Saison noch keinen Scorerpunkt beisteuern. Für die A-Nationalmannschaft wurde er nicht berufen. Stattdessen soll er sich in der U21 Spielpraxis holen.

Ein anderes Sportler-Paar ist noch einen Schritt weiter und hat Nachwuchs angekündigt. (jo)