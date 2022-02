Dortmund gegen Leverkusen live: Hier sehen Sie das Topspiel am Sonntag exklusiv

Star-Stürmer Erling Haaland vom BVB erzielte im Hinspiel das entscheidende 4:3. Ob der Norweger auch am Sonntag dabei ist, entscheidet sich kurzfristig. © Bernd Thissen/dpa

Borussia Dortmund empfängt Bayer 04 Leverkusen zum Topspiel des 21. Spieltags. Lesen Sie hier, wo das Spiel am Sonntagnachmittag um 15:30 Uhr live und exklusiv übertragen wird.

Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen heißt das Topspiel am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenzweite empfängt den Dritten zum Verfolgerduell. Kann der BVB das Titelrennen spannend machen? Wird Erling Haaland rechtzeitig fit? Und sehen wir wieder so viele Tore wie im Hinspiel? Fragen über Fragen. Die Antwort liefern beide Mannschaften am Sonntag (06.02.) um 15:30 Uhr auf dem Platz. 10.000 Zuschauer sind live im Stadion dabei, die Tickets waren in 15 Minuten vergriffen*. Hier erfahren Sie, wo das Spiel Dortmund gegen Leverkusen live und exklusiv zu sehen ist.

Dortmund gegen Leverkusen live: Bayer hat „noch eine Rechnung offen“

Das Hinspiel in Leverkusen lieferte den Fußballfans früh in der Saison ein wahres Spektakel. Leverkusen ging gegen den BVB dreimal in Führung und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Erling Haaland setzte mit dem 3:4 den Schlussstrich unter einen wilden Ritt. Ob der Norweger rechtzeitig fit wird, steht noch in den Sternen. Der Stürmer laboriert an einer Muskelverletzung. Und so steht das Duell der beiden effizientesten Torjäger der Liga auf der Kippe. Erling Haaland und Patrick Schick weisen die besten Torquoten auf. Der Dortmunder trifft im Schnitt alle 72 Minuten, der Leverkusener alle 74. Robert Lewandowski trifft „nur“ alle 75 Minuten.

Der Stachel seit dem 3:4 sitzt bei der Werkself immer noch tief. Ein fragwürdiger Elfmeter führte schließlich zur Niederlage. Und so ist Bayer auf Wiedergutmachung aus. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, gesteht Florian Wirtz. Neuzugang Sardar Azmoun kann dabei nicht helfen. Der iranische Nationalspieler war zuletzt verletzt und mit Corona infiziert.

Dortmund gegen Leverkusen live: DAZN überträgt das Spiel exklusiv

Die Fußball-Bundesliga ist jeden Freitag und Sonntag fest in der Hand von DAZN. Der Sport-Streamingdienst überträgt alle Spiele live. Neben der Bundesliga haben auch die Ligen aus Spanien, Frankreich und Italien bei DAZN ihr Zuhause. Auch der Großteil der Champions-League-Spiele wird exklusiv bei DAZN gezeigt. Doch nicht nur Fußball-Fans kommen voll auf ihre Kosten. DAZN zeigt zudem die NFL, NBA, MLS sowie Wrestling, Darts, Golf, Boxen und MMA. Das kostet ein Abo bei DAZN:

Die Monatsmitgliedschaft kostet 29,99 Euro . Diese ist jederzeit kündbar.

. Diese ist jederzeit kündbar. Schließen Sie ein Jahresabo ab und bezahlen Sie monatlich 24,99 Euro .

. Noch mehr können Sie bei einer Jahresmitgliedschaft mit Einmalzahlung sparen. Zahlen Sie im Voraus 274,99 Euro, das sind umgerechnet 22,92 Euro.

