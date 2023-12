Dortmund wieder blass in der Bundesliga - Gerüchte um Terzic

Dortmunds Donyell Malen (l) versucht den Ball vor Augsburgs Mads Pedersen (r) zu behaupten. © Tom Weller/dpa

Erik ten Hag als Nachfolger? Der aktuelle Dortmunder Trainer Edin Terzic kämpft gegen Spekulationen. Der Befreiungsschlag in der Bundesliga beim FC Augsburg bleibt wieder aus.

Augsburg - Nach dem Power-Auftritt in der Champions League gegen Kylian Mbappé & Co. hat sich Borussia Dortmund wieder in weitgehend ernüchternder Bundesligaform präsentiert.

Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic kam beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verpasste trotz dicker Chancen in den packenden Schlussminuten die Flucht aus ihrem Krisenmodus. Nach nur einem Sieg aus sieben Partien in der deutschen Eliteklasse können die Dortmunder bei aktuell zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen das Sehnsuchtsziel Meisterschaft abhaken.

Die lange zielstrebigeren Augsburger erkämpften sich eine Woche nach der ersten Niederlage unter Trainer Jess Thorup immerhin einen Mut-Punkt. Zum Jahresabschluss müssen sie am Mittwoch beim starken VfB Stuttgart antreten. Die Dortmunder werden schon am Dienstag gegen den FSV Mainz 05 mit ihrer am letzten Spieltag der vergangenen Saison verspielten Meisterschaft konfrontiert.

Video-Schiedsrichter schaut genau hin

Nach einem rustikalen Laufduell mit Nico Schlotterbeck brachte Kapitän Ermedin Demirovic die Augsburger in der 23. Minute in Führung. Sein achtes Saisontor vor 30.660 Zuschauern in der ausverkauften WWK Arena hielt auch der Prüfung durch den Video-Schiedsrichter stand.

Dauerläufer Donyell Malen (35.) stellte nach einem Doppelpass mit Niclas Füllkrug den Ausgleich her, verpasste aber mehrmals die greifbare Entscheidung (64., 86., 88.). Augsburgs Torwart Finn Dahmen (88.) lenkte kurz vor dem Ende einen Seitfallzieher Füllkrugs noch reaktionsschnell an den Pfosten.

Die frostige Atmosphäre beim BVB schürt auch Gerüchte über die Zukunft von Terzic. So brachte TV-Experte Jan Aage Fjörtoft rund um das leidenschaftliche Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen Paris Saint-Germain (1:1) auf der Plattform X (vormals Twitter) Spekulationen in Umlauf, der wiederum bei Manchester United stark in der Kritik stehende Erik ten Hag könnte der neue Coach in Dortmund werden.

Terzic mit gutem Gefühl aus dem Umfeld

Wie solle er das ausblenden, wenn er danach gefragt werde, wollte Terzic vor dem Anpfiff beim TV-Sender Sky wissen. „Das ist etwas, das ich nicht stoppen kann. Ich kann nicht beeinflussen, welche Fragen Sie stellen, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe. Ich bin jemand, der gerne vorweggeht. Ich übernehme gerne Verantwortung und kämpfe auch gerne“, erklärte Terzic. Wichtig sei für ihn, was die Mannschaft und die Kollegen aus seinem Umfeld über ihn denken würden. „Und die geben mir ein gutes Gefühl“, versicherte Terzic.

Nachdem der Spielbeginn im Zeichen von Fan-Protesten gegen den Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga stand, trübte sich die Laune des Dortmunder Trainers in Augsburg erstmal. Demirovic setzte sich robust gegen Schlotterbeck durch und versenkte cool zur Führung der Hausherren. Ein öffnender Pass von Marco Reus auf Malen, der den Ball an Stürmer Füllkrug prallen ließ, brachte kurz danach den Ausgleich durch den Niederländer.

Mit gleich drei gefährlichen Aktionen läutete Augsburgs Stürmer Phillip Tietz den Start in die zweite Hälfte ein. Obwohl die Dortmunder ihr Gastspiel in Schwaben als richtungweisend für die Bundesliga auserkoren hatten, war von unbedingtem Feuereifer weiter nicht viel zu sehen. In der Schlussphase sorgten Chancen auf beiden Seiten nochmal für Raunen auf den Rängen. dpa