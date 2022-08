Dreiste Spick-Attacke im EM-Finale: Engländerinnen war jedes Mittel zum Sieg recht

Von: Marius Epp

Das EM-Finale zwischen England und Deutschland bot eine Menge Zündstoff. Auf dem Weg zum Titel griffen die „Lionesses“ zu ungewöhnlichen Mitteln.

London - Der Jubel auf der Insel ist riesig: Die Fußballnation England wartete eine gefühlte Ewigkeit auf den nächsten großen Wurf nach dem WM-Titel 1966. 56 Jahre später ist es endlich so weit: Englands Fußballfrauen haben Deutschland im Finale bezwungen und sind erstmals Europameister (Das Finale im Live-Ticker zum Nachlesen).

In einem turbulenten und dramatischen Endspiel zog die DFB-Elf nach Verlängerung den Kürzeren. Für Aufregung sorgte ein nicht gegebener Handelfmeter für Deutschland in der ersten Hälfte. Nach dem „gestocherten“ Siegtreffer von Chloe Kelly schindeten die Gastgeberinnen durch minutenlanges Spiel an der Eckfahne Zeit, Deutschland konnte nicht mehr zurückschlagen.

Frauen-EM: England bezwingt Deutschland im Finale - wegen Spick-Trick?

Die Engländerinnen wollten das Finale im Wembley unbedingt gewinnen - koste es, was es wolle. Dabei waren sich die „Lionesses“ auch für unkonventionelle Mittel nicht zu schade. Eine etwas versteckte Szene rief vor allem auf Twitter Diskussionen hervor. Darum geht‘s: Kurz nach dem Tor von Kelly in der Verlängerung ließ Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg einen „Spickzettel“ mit taktischen Anweisungen auf dem Platz bringen.

Die eingewechselte Lena Lattwein überreichte ihn zunächst Abwehrspielerin Kathrin Hendrich, doch plötzlich streckte die Engländerin Ella Toone die Hand aus und versuchte, sich den Zettel zu schnappen. Damit nicht genug: Als der Wisch bei Sara Doorsoun landete, pirschte sich auch noch Alessia Russo von hinten heran, um einen Blick zu erhaschen.

EM-Finale: Popp kann wegen Verletzung nicht eingreifen - weinende Zuschauerin an der Seitenlinie

Unsportlich oder einfach nur clever? Den kuriosen Vorfall muss wohl jeder für sich selbst bewerten. Was auf dem ominösen Stück Papier stand, ist nicht überliefert. Die Wende für Deutschland brachte es jedenfalls nicht.

Jene hätte womöglich nur Alexandra Popp bringen können, doch die deutsche Top-Stürmerin zog sich beim Aufwärmen eine muskuläre Verletzung zu und musste verzweifelt unter Tränen an der Seitenlinie zuschauen, wie das deutsche Team das Finale verlor. Die EM endet bitter für Deutschland - in die Herzen des Landes gespielt haben sich die Frauen aber allemal. (epp)