Drexler glaubt an Schalkes Klassenverbleib: „Riesige Chance“

Teilen

Schalkes Dominick Drexler jubelt nach einem Tor. © David Inderlied/dpa

Mittelfeldspieler Dominick Drexler geht zuversichtlich in den Abstiegskampf des Fußball-Bundesligisten FC Schalke.

Gelsenkirchen - „Mit der Wucht, die der Verein hat, ist eine riesige Chance da, den Klassenerhalt zu schaffen“, sagte der Topscorer des Schlusslichts dem Internetportal „Transfermarkt“. Nach dem enttäuschenden Saisonstart beträgt der Abstand zum rettenden 15. Tabellenplatz für den Aufsteiger bereits fünf Punkte. Drexler hofft auf eine positive Wirkung der langen Winterpause: „Für eine Mannschaft, die in der Hinrunde nicht ganz so gut gespielt hat, ist es gut, dass es so eine Pause gab. Uns gibt es vor allem mit dem neuen Trainer Zeit, uns komplett auf seine Spielphilosophie einzustellen und das zu trainieren.“

Der 32-Jährige verwies auf die Erfahrungen des Ende Oktober eingestellten Fußball-Lehrers Thomas Reis als einstiger Bochum-Coach im Abstiegskampf: „Er hat genau in dieser Konstellation schon mal eine Mannschaft souverän zum Klassenerhalt geführt. Es ist das größte Plus, dass er die Erfahrungen und Momente aus der vergangenen Saison an uns weitergeben kann. Es ist extrem wichtig, dass du als Trainer schon mal in so einer Situation warst.“ Drexler hat Fortschritte ausgemacht: „In den vier Spielen, seitdem der Trainer da ist, hatten wir ein richtig gutes Momentum. Der Spielstil von Thomas Reis ist darauf ausgelegt, in dieser Liga zu bestehen.“

Darüber hinaus setzt Drexler auf die Unterstützung des treuen Anhangs: „Die Fans haben uns in der Hinrunde wirklich geholfen, durch diese nicht einfache Zeit zu kommen. Nach manchen Spielen hätte man gedacht, dass die Stimmung umschlagen könnte, ist sie aber nicht.“ dpa