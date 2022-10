Düsseldorf besiegt Kiel - Regensburg verliert gegen Hansa

Kaiserslauterns Marlon Ritter hadert mit einer vergebenen Chance. © Uwe Anspach/dpa

Fortuna Düsseldorf hat seinen siebten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt und damit wieder die oberen Plätze im Blick.

Berlin - Die Fortunen setzten sich am 14. Spieltag bei Holstein Kiel mit 2:1 (1:0) durch und verbesserten sich in der Tabelle vorerst auf Rang fünf. Für Holstein, nun Tabellenachter, endete am Samstag eine Serie von vier Spielen ohne Niederlage. Jahn Regensburg musste sich trotz Heimvorteils dem FC Hansa Rostock angeführt vom Doppeltorschützen Kai Pröger klar mit 0:3 (0:2) geschlagen geben, nachdem der SSV zuletzt zwei Siege geholt hatte.

Das Duell zwischen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg endete vor fast 47.000 Fans 0:0. Das Spiel begann wegen des hohen Zuschauerandrangs zehn Minuten später. Lautern ist nun Siebter, Nürnberg rangiert mit fünf Punkten weniger weiter auf Platz 13. dpa