Verzockt: Details rund um den Wechsel von Ex-VfB-Youngster Coulibaly durchgesickert

Von: Niklas Noack

Tanguy Coulibaly spielte bis zum Sommer noch für den VfB Stuttgart. © Pressefoto Rudel/Robin Rudel/IMAGO

Der ehemalige VfB-Profi Tanguy Coulibaly hat sich verzockt, doch jetzt hat er in Frankreich einen neuen Verein gefunden. Das sind die Details.

Stuttgart - Tanguy Coulibaly, einst ein vielversprechender Spieler des VfB Stuttgart, hat eine turbulente Karriere hinter sich. Bei BW24 lesen Sie jetzt, weshalb sich Coulibaly beim VfB und in der Zeit danach verzockt hat und alle Details rund um seinen Wechsel nach Frankreich.

Coulibalys bemerkenswerter Auftritt beim 5:1-Sieg gegen Borussia Dortmund in der Saison 20/21 bleibt unvergessen, doch viele solcher Glanzmomente gab es nicht. Trotzdem stand er in 66 Bundesligaspielen auf dem Feld und brachte in den Saisons 2020/21 und 21/22 wichtige Impulse von der Bank.

Doch eine Vertragsverlängerung mit Stuttgart kam nicht zustande, und Coulibaly verließ den Verein. Nach langem Suchen fand er schließlich einen neuen Verein in Frankreich, wo er seine Erfahrungen im Abstiegskampf einbringen kann. Man darf gespannt sein, wie seine Karriere jetzt weiterverläuft.

Dieser Text wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Niklas Noack sorgfältig überprüft.