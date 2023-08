Ex-SGE-Star verlässt CR7 & Co.: „Ich will wieder der alte Amin werden“

Von: Philipp Kessler

Nationalspieler Amin Younes verlässt Saudi-Arabien. © Federico Gambarini/dpa

Im großen tz-Interview spricht Amin Younes über seine kürzlich beendete Zeit in Saudi Arabien und seine zukünftigen sportlichen Ziele.

Düsseldorf - Während es immer mehr Fußball-Stars in die Saudi Pro League verschlägt, hat Amin Younes (29) die Wüste nun verlassen. In der tz spricht der Ex-Frankfurt-Star über sein Aus bei Al-Ettifaq und seine künftigen Ziele. Auch sein unglücklich verlaufener Abschied von Eintracht Frankfurt im Januar 2022 ist Thema. Das große Interview mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler.

Für viele Fußball-Stars heißt es derzeit: Ab in die Wüste. Sie hingegen verlassen Saudi Arabien. Warum?

Wir haben uns im freundschaftlichen Einvernehmen voneinander getrennt. Dass das am Ende alles so schnell ging mit der Vertragsauflösung, dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. So kann ich jetzt mit der Familie wieder in der Heimat in Düsseldorf sein.

Es ist aktuell täglich den Medien zu entnehmen, dass sich der Verein und die komplette Liga in der Umstrukturierung befinden. Wir wollten am Ende beide diesen Schritt gehen, daher ist wirklich alles gut.

Hätten Sie noch gerne unter Steven Gerrard bei Al-Ettifaq gespielt?

Das war für mich letztendlich gar kein Thema mehr. Steven Gerrard kam erst im Trainingslager dazu, da war für mich aber schon klar, dass ich mir eine neue Herausforderung suchen möchte. Dies jetzt aus Deutschland heraus voranzutreiben, ist auf jeden Fall viel einfacher als in einem festen Arbeitsverhältnis weit weg von Europa.

Als Sie im Januar 2022 Frankfurt verlassen haben und zu Al-Ettifaq in die Saudi Pro League gewechselt sind, wurden Sie beschimpft. Ihnen wurde Geldgier vorgeworfen. Was waren wirklich die Gründe für den Transfer?

Dieses Argument liegt zugegebenermaßen immer sehr nahe, wenn man nach Arabien wechselt, das ist natürlich klar. Faktisch sah es aber so aus, dass mein Gehalt dort letztendlich im allerselben Bereich gewesen ist wie in Neapel. Nach den turbulenten letzten Wochen in Frankfurt wollte ich unbedingt Abstand gewinnen und etwas Ruhe bekommen. Ich weiß selbst, dass ich in manchen Situationen zu emotional reagiert habe, aber es kam auch sehr viel zusammen für mich. Als ich noch den Leih-Vertrag in Frankfurt hatte, gab es bereits konkrete Gespräche mit einem anderen Verein. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte neben der zwei Millionen Ablöse für meinen Stammverein Neapel, auch die Eintracht nochmal eine Zahlung gefordert. Das ging sich zwischen den Vereinen dann leider nicht aus.

War ein Verbleib in Deutschland damals kein Thema?

Es gab für mich auch ein sehr spannendes Angebot aus dem Mittelfeld der Bundesliga, doch die Eintracht wollte mich nicht an einen direkten Konkurrenten abgeben, ansonsten wäre ich wahrscheinlich in der 1. Bundesliga in Deutschland geblieben. Zwischenzeitlich hieß es dann nochmal, ein Wechsel zu Sivasspor in die Türkei sei wegen meinen zu hohen Gehaltsforderungen gescheitert – ehrlich gesagt habe ich nie mit einem Vertreter von Sivasspor Kontakt gehabt. Am Ende wurde es auch Saudi Arabien, da ich familiäre Wurzeln in Arabien habe. Mein Vater kommt aus dem Libanon, ich war als Kind bis ins Erwachsenenalter jedes Jahr dort. Ich unterstütze bis heute soziale Projekte vor Ort und zudem spreche ich auch Arabisch.

Geht davon aus, seine Karriere nicht in Europa zu beenden: Cristiano Ronaldo. © -/AP/dpa

War die rasante Entwicklung und Verpflichtung der vielen Topstars um Cristiano Ronaldo zu Ihrer Zeit schon absehbar?

Das war für mich tatsächlich gar nicht absehbar. Es kamen zwar immer mal wieder neue Topstars in die Liga, aber das war kurz vor dem Karrierenende und nicht in den Mitte 20ern. Dass jetzt Spieler in ihrer Prime in die Liga wechseln, teilweise ohne Bezug zur arabischen Welt, hätte ich nicht gedacht.

Sie haben in Saudi Arabien gelebt. Wie haben Sie das Leben dort wahrgenommen?

Das Land versucht sich zu entwickeln und sich mehr zu öffnen, auch wenn man dafür im Moment noch keinen europäischen Maßstab heranziehen kann. Kultur und Religion stehen an oberster Stelle. Grundsätzlich sind die Menschen sehr familiär und höflich. Sicherheitsbedenken hatten meine Frau und ich zu keiner Zeit, wenn wir draußen unterwegs waren. Ich hoffe sehr, dass sich das Land die nächsten Jahre noch weiterentwickeln kann und noch offener wird und vor allem, dass Arbeitsrechtlinien mehr beachtet werden. Wir Fußballer durften zum Beispiel immer erst am Abend trainieren, um der Hitze etwas aus dem Weg gehen zu können. Aber die meisten Arbeiter müssen trotzdem am Nachmittag bei Temperaturen zwischen 40 und 50 Grad in der Sonne ran. Das ist definitiv kein hinnehmbarer Zustand.



Im vergangenen halben Jahr waren Sie an den FC Utrecht verliehen. Wie schätzen Sie Ihre Zeit dort ein?

Der FC Utrecht ist für holländische Verhältnisse ein eher untypischer Verein. Es gibt kein klassisches holländisches 4-3-3 mit Technik und Talenten im Vordergrund und einem Flügelspiel mit vielen 1:1 Situationen wie es mir ansonsten am besten liegt. Das hatte ehrlicherweise nicht 100 Prozent zu mir gepasst am Ende des Tages. Zwischenzeitlich hatten mich auch ein paar kleine Verletzungen gestoppt, sodass ich in dem halben Jahr nicht der Unterschiedsspieler sein konnte. Grundsätzlich ist es ein sehr sozialer Verein mit sehr vielen netten Menschen und einer großen Fankultur. Der Verein ist sehr angesehen und bekommt viel Aufmerksamkeit.

Sie haben schwierige Jahre hinter sich. Dachten Sie während dieser Phase jemals an ein vorzeitiges Karriereende?

Das war alles nicht so einfach, das muss ich zugeben. Das hat einige Spuren hinterlassen. Ich hatte für die Eintracht auf rund die Hälfte meines Gehalts verzichtet, um die Leihe von Neapel möglich zu machen. Dann folgte die so ziemlich schönste Phase meiner Karriere bis es dann leider etwas unschön wurde. Nichtsdestotrotz war am Ende immer klar, dass es weitergehen wird. Und auch heute bin ich immer noch motiviert, einen weiteren Anlauf zu starten.



Was hat Ihnen seit Ihrem unrühmlichen Abgang aus Frankfurt Kraft und Halt gegeben?

Meine Religion. Und natürlich auch meine Familie – sie waren immer für mich da.

Was haben Sie während dieser Zeit gelernt? Gab es irgendetwas Positives?

Die positiven Erinnerungen aus Frankfurt bleiben natürlich trotzdem. Wir hatten eine tolle Saison gespielt – ich nehme viele schöne Erinnerungen mit. Die Mannschaft dann später auch als Europa League Sieger zu sehen, hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe viele Freunde gewonnen.

Rein körperlich fühle ich mich fitter den je mit meinen 29 Jahren.

Wie geht es sportlich weiter mit Ihnen?

Ich habe im Moment Anfragen aus dem In- und Ausland. Ich will aber nichts überstürzen. Es muss optimal zu mir passen – zu meinem Spielstil. Bis dorthin halte ich mich so intensiv es geht fit. Rein körperlich fühle ich mich fitter den je mit meinen 29 Jahren. Ich habe einen Personal Coach in Belgien, mit dem ich sehr intensiv trainiere mit allem drum und dran – das komplette fußballspezifische Programm zweimal pro Tag. Natürlich fehlt ein Stück weit die Spielpraxis, aber rein körperlich muss ich zumindest nichts aufholen.

Trotz aller Unstimmigkeiten bei Ihrem Abgang aus Frankfurt: Träumen Sie von einer Bundesliga-Rückkehr?

Ich will einfach nur wieder Spaß haben – die nächste Entscheidung soll sich richtig anfühlen, auch für meine Familie. Da will ich mich nicht auf eine Liga festlegen. Natürlich bleibt die Bundesliga aber immer attraktiv, ich verfolge sie auch im TV sehr intensiv.

Im Frühjahr 2021 haben Sie Ihr bis dato letztes Länderspiel für Deutschland absolviert. Halten Sie eine Nominierung für die Heim-EM für realistisch? Ist dieses Thema irgendwo im Hinterkopf?

Das habe ich im Moment überhaupt nicht im Kopf. Dafür sollte man mindestens sechs oder neun Monate auf absoluten Top Niveau performen. Da habe ich im Moment noch einen steilen Weg vor mir.

Welche Ziele wollen Sie noch erreichen?

Ich will wieder der alte Amin werden. Ich möchte wieder an meine Leistungsgrenze kommen. Das Niveau, das ich zwei Jahre bei Ajax hatte, in der Anfangszeit bei Neapel und auch bei der Eintracht. Ich fühle mich richtig gut und will nochmal richtig angreifen. Interview: Philipp Kessler