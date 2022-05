Dresden gegen Kaiserslautern live: Wo läuft die Relegation heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Auch das Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern könnte hitzig werden. © Imago/Steven Mohr

Dynamo Dresden kann sich den Klassenerhalt sichern. Wo läuft das Relegations-Rückspiel gegen Kaiserslautern heute live im TV und Stream? Alle Infos.

Dresden ‒ Im Hinspiel haben sich die beiden Mannschaften über 90 Minuten lang neutralisiert. Im Rückspiel der Relegation 2022 zur 2. Bundesliga kann das nicht mehr passieren. Mit dem Zwischenstand von 0:0 geht es für den 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden in das endgültig letzte Saisonspiel ‒ wenn es sein muss, entscheidet sogar das Elfmeterschießen zwischen Aufstieg und Klassenerhalt. Beide Teams werden jedoch alles daran setzen, dies zu vermeiden. Vor allem die SGD hat vor heimischem Publikum gute Chancen auf die Rettung.

So hat es der mehrfache DDR-Meister aus dem Hexenkessel Betzenberg geschafft, ohne ein Gegentor zu kassieren. Da die Auswärtstorregel auch in der Relegation nicht mehr gilt, würde den Lauterern ein Unentschieden mit erzielten Toren nicht zum Aufstieg reichen. Die Roten Teufel müssen das Spiel bei einem beliebigen Remis spätestens nach 120 Minuten oder dem Elfmeterschießen für sich entscheiden. Ob sie es tatsächlich schaffen, den Zweitligisten, der selber hochemotionale Fans auf seiner Seite haben wird, zu schlagen, steht auf einem anderen Blatt Papier.

Relegation 2. Bundesliga, Rückspiel Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern Anpfiff: 24. Mai 2022, 20.30 Uhr Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern: Rote Teufel wollen Zweitligisten mindestens „ärgern“

„Es ist überhaupt nichts passiert. Wir können mit dem 0:0 wunderbar leben und fahren mit breiter Brust nach Dresden. Wir sind gut gewappnet und optimistisch. Warum sollten wir dort nicht gewinnen?“, gab sich Dirk Schuster nach dem Hinspiel vorsichtig optimistisch. Man wolle zwar mit einer Portion Demut nach Sachsen fahren, es gebe jedoch auch Chancen: „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir das Spiel absolut positiv angehen sollten. Wir wollen versuchen, Dynamo zu ärgern. Darauf werden wir uns einstellen, ebenso auf viele Eventualitäten, wie der Gegner auftreten könnte.“

Den Dresdnern dürfte hingegen die eigene Heimstärke Hoffnung machen, im Rudolf-Harbig-Stadion sah die Bilanz in der zweiten Liga deutlich besser aus als in der Fremde. Ein Plus von acht Punkten und 13 Toren steht zu Buche, das muss nun lediglich im Rückspiel der Relegation umgemünzt werden. „Ich bin mit der Ausgangsposition zufrieden. Im nächsten Spiel werden wir unsere Angriffe vortragen, wir werden Tore schießen“, versprach SGD-Trainer Guerino Capretti. Ob Ex-Bayern-Spieler Paul Will dabei sein wird, ist fraglich. Im Hinspiel zog er sich eine Gehirnerschütterung zu.

Vorteil Kaiserslautern: Die Bilanz der beiden Mannschaften

Die beiden Traditionsvereine sind in 19 Pflichtspielen aufeinander getroffen und haben im Hinspiel der Relegation zum dritten Mal Unentschieden gespielt. Ansonsten spricht die Bilanz für die Roten Teufel, die 10:6 Spiele gewinnen konnten. Der elfte Sieg könnte historisch werden. Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion ist am Dienstag um 20.30 Uhr.

Relegation live: Wer überträgt das Rückspiel zwischen Dresden und Kaiserslautern heute im TV

Wie das Hinspiel wird auch die zweite Partie dieser Relegations-Begegnung auf SAT.1 übertragen. Der Privatsender konnte auch die Bundesliga-Relegation live im Free-TV zeigen und wird erneut mit Moderator Matthias Opdenhövel ab 19.30 Uhr auf Sendung gehen. Wolff Fuss kommentiert das Spiel gemeinsam mit Experte Stefan Kuntz.

Außerdem wird das Spiel im Pay-TV auf Sky zu sehen sein. Auf Sky Sport Bundesliga HD1 beginnt die Übertragung mit den Vorberichten ab 20.00 Uhr. Kommentator Stefan Hempel führt mit Torsten Mattuschka durch die Partie.

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern: Wer zeigt das Spiel heute im Live-Stream?

Die SAT.1-Übertragung wird parallel im Live-Stream auf ran.de, sat1.de und Joyn zu sehen sein. Für den Stream ist eine Anmeldung notwendig, das Programm steht aber kostenlos zur Verfügung.

Sky-Kunden können sich das Spiel ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go anschauen. Wer kein Abonnement besitzt, kann die Partie gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr über Sky Ticket buchen.

Begegnung: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern TV: SAT.1, Sky Live-Stream: sat1.de, ran.de Joyn, Sky Go, Sky Ticket Live-Ticker: tz.de

Relegation: Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern im Live-Ticker auf tz.de

Sollten Sie das Spiel nicht live im TV oder Stream verfolgen können, steht Ihnen alternativ der Live-Ticker auf tz.de zur Verfügung. Dort wird jede wichtige Szene der Partie ausführlich beschrieben. (ta)