Dzsenifer Marozsán: Privates, Karriere, Erfolge - Das wissen wir über die deutsche Nationalspielerin

Dzsenifer Marozsán spielt seit 2010 für das DFB-Team. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Die deutsche Fußballerin Dzsenifer Marozsán spielt seit 2010 für die A-Nationalmannschaft. Alles Wissenswertes über die Karriere des Ausnahmetalents.

München – Die am 18. April 1992 in Budapest (Ungarn) geborene Dzsenifer Marozsán gilt als Ausnahmetalent und gehört zu den besten Spielerinnen weltweit. Laut dem Online-Portal www.soccerdonna.de beträgt ihr Marktwert 300.000 Euro. Seit 2021 ist sie beim französischen Spitzenklub Olympique Lyon unter Vertrag. Seit 2010 spielt die Mittelfeldspielerin für die Deutsche Nationalmannschaft, mit der sie in diesem Jahr allerdings nicht zur Frauen-EM 2022 nach England reisen kann: Die 111-malige deutsche Nationalspielerin fällt mit einem Kreuzbandriss für mehrere Monate aus. Damit verpasste sie auch das Champions-League-Finale ihres Klubs gegen den FC Barcelona am 21. Mai 2022.

Dzsenifer Marozsán Fußballspielerin Geburtstag 18. April 1992 Geburtsort Budapest, Ungarn Position Mittelfeld Verein Olympique Lyon Nationalmannschaft Deutschland

Dzsenifer Marozsán: Grundsteine ihrer Karriere

Marozsan wurde 1992 in Budapest geboren, zog 1996 aber im Alter von vier Jahren mit ihren Eltern Janos und Elisabeth nach Saarbrücken-Burbach im Saarland, nachdem ihr Vater, ein ungarischer Nationalspieler beim 1. FC Saarbrücken einen Vertrag unterschreiben hatte. Die Liebe zum Fußball wurde ihr also quasi in die Wiege gelegt, obwohl ihre Mutter von der Begeisterung ihrer Tochter anfangs nicht sehr begeistert war: Sie schickte sie zum Tanzen und kaufte ihr sogar ein Klavier, um sie vom Fußballfeld abzulenken. Auch ihr fünf Jahre älterer Bruder David wollte seine Schwester anfangs nicht zum Bolzplatz mitnehmen, bis er dann doch bemerkte, wie gut Dzsenifer mit dem Ball umgehen konnte. Die ersten Grundsteine ihrer Karriere legte Dzsenifer Marozsán dann beim DJK Burbach, wo sie zuerst in einer Burschenmannschaft spielte. Ihr erstes Bundesligaspiel absolvierte die Mittelfeld-Spielerin 2007 im Alter von gerade einmal 15 Jahren. Damit ist sie bis heute jüngste Bundesliga-Spielerin aller Zeiten. Schon im zweiten Match schoss die gelernte Bürokauffrau ihr erstes Bundesligator. Ihre Vereinslaufbahn im Überblick:

seit 31.12.2021: Olympique Lyon

01.07.2021 – 30.12.2021: OL Reign

01.07.2016 – 30.06.2021: Olympique Lyon

01.07.2009 – 30.06.2016: 1. FFC Frankfurt

Juli 2007 – Juni 2009: 1. FC Saarbrücken

Juli 2006 – Juni 2008: 1. FC Saarbrücken (B-Juniorinnen)

Dzsenifer Marozsán: Ihre Karriere

Mit Olympique Lyon, wo Dzsenifer Marozsan seit 2016 unter Vertrag steht und den sie als „weltbesten Verein mit den besten Spielerinnen der Welt“ bezeichnet, gewann „Dzseni“ zuletzt erneut das Triple und wurde in Frankreich zum dritten Mal hintereinander als beste Spielerin ausgezeichnet. Der Hintergrund ihres Erfolges: „Wenn ich den Platz betrete und den Ball vor mir habe, vergesse ich alles um mich herum. Egal, was vorher Schlimmes oder Doofes passiert ist, Fußball ist wie eine Medizin, ich kann komplett abschalten.“ Dank ihrer Technik und ihrer Übersicht kann sie ihre Mitspielerinnen perfekt in Szene setzen und Freistöße in den Winkel zirkeln wie Messi oder ihrem großen Vorbild Ronaldo. Im Spielstil ähnelt sie Michael Ballack. Ihr Anspruch an sich selbst: „Ehrgeiz ist ein Schlüssel zum Erfolg. Dass man wirklich mehr arbeitet als alle anderen. Aber es gehört noch viel, viel mehr dazu: Immer professionell sein, auch außerhalb des Platzes, immer diszipliniert sein.“

Dzsenifer Marozsán: Zahlen & Daten einer Ausnahmekarriere

Zwei Wochen nach ihrem Debüt in der U15-Auswahlmannschaft folgte der erste Einsatz in der U17-Nationalmannschaft. Beim 8:0-Sieg gegen Dänemark erzielte sie gleich drei Tore. 2008 wurde Dzsenifer Marozsán mit der U17-Nationalmannschaft Europameisterin. In 21 Länderspielen erzielte sie für die U17-Nationalmannschaft 21 Tore. Am 9. März 2009 bestritt sie im Rahmen des Zehn-Nationen-Turniers im südspanischen La Manga gegen die Auswahl Italiens ihr erstes Länderspiel für die U19-Nationalmannschaft und erzielte in diesem Spiel auch ihr erstes Tor in dieser Altersklasse. 2010 wurde Dzsenifer Marozsán bei der U20-WM Weltmeisterin mit dem DFB-Team. Am 28. Oktober 2010 gab sie im Spiel gegen Australien ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Am 15. Februar 2012 erzielte sie beim 5:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel mit dem 1:0 gegen die Türkei ihr erstes Länderspieltor. 2016 wurde sie mit der deutschen Nationalmannschaft Olympiasiegerin. Von 2017 bis 2019 wurde Dzsenifer Marozsán zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt. 2012 nahm sie zum zweiten Mal an der U20-Weltmeisterschaft teil und erreichte erneut das Finale, das gegen die Auswahlmannschaft der Vereinigten Staaten allerdings mit 0:1 verloren wurde. Marozsán wurde als beste Spielerin des Turniers mit dem „Goldenen Ball“ ausgezeichnet. Bei der im 2013 ausgetragenen Europameisterschaft in Schweden bestritt sie alle drei Gruppenspiele, das Viertelfinale gegen die Auswahl Italiens, das Halbfinale gegen die Schweden, in dem sie mit dem Siegtreffer zum 1:0 für den Einzug ins Finale sorgte, und jenes, das mit 1:0 gegen die Auswahl Norwegens zum Titelgewinn führte. Am 27. November 2013 gelangen ihr beim 8:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Kroatien in Osijek erstmals vier Tore in einem Länderspiel.



Im März 2014 gewann sie mit der deutschen Mannschaft erneut den Algarve-Cup. Sie wurde als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet und wurde mit vier Treffern gleichzeitig Torschützenkönigin. Am 24. Mai 2015 wurde sie von Bundestrainerin Silvia Neid in den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada berufen.Trotz einer im Training erlittenen Sprunggelenksverletzung kam sie bei diesem Turnier, bei dem Deutschland am Ende den vierten Platz belegte, in fünf Spielen zum Einsatz. Ihr Treffer zum 4:1-Endstand im Achtelfinale gegen Schweden wurde später von den Zuschauern der ARD-Sportschau zum „Tor des Monats“ gewählt.

2016 wurde Dzsenifer Marozsán für das Olympische Fußballturnier der Frauen in Brasilien in den Kader der Nationalmannschaft aufgenommen und gewann dort die Goldmedaille. Beim 2:1-Sieg im Endspiel gegen Schweden traf sie einmal selbst und bereitete einen Treffer vor. Für den Gewinn der Goldmedaille erhielt sie am 1. November 2016 das Silberne Lorbeerblatt.

Am 21. Oktober 2016 wurde sie zur Spielführerin der Nationalmannschaft ernannt.

Bei der Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden schied Deutschland im Viertelfinale gegen Dänemark aus. Von ihrer Funktion als Spielführerin trat Marozsán Anfang 2019 zurück, ihre Nachfolgerin wurde Alexandra Popp.



Für die WM 2019 wurde sie ungeachtet dessen von der damaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ins deutsche Team berufen. Dzsenifer Marozsán wurde 2019 zum dritten Mal in Folge zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gekürt, vor Alexandra Popp und Sara Däbritz.

Am 22. September 2020 wurde Marozsán beim 3:0-Sieg gegen Montenegro in der 53. Minute für Melanie Leupolz eingewechselt und kam so zu ihrem 100. Länderspieleinsatz

Im Juni 2021 ließ sich Dzsenifer Marozsán für sechs Monate zu OL Reign in die nordamerikanische Profiliga NWSL ausleihen. Hintergrund: Olympique Lyon und OL Reign haben die gleichen Besitzer.

Dzsenifer Marozsán: Erfolge im Überblick

Nationalmannschaft

Olympiasiegerin 2016

Europameisterin 2013

Zweite der U-20-Weltmeisterschaft 2012

U-20Weltmeisterin 2010

Dritte der U17-Weltmeisterschaft 2008

Torschützenkönigin der U17-Weltmeisterschaft 2008

U17-Europameisterin 2008

Torschützenkönigin der U17-Europameisterschaft 2008

Algarve-Cup-Siegerin 2012, 2014

Torschützenkönigin beim Algarve-Cup 2014

U15-Länderpokal-Siegerin 2007

Vereine

UEFA Women’s Champions League-Siegerin 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

UEFA Women’s Champions League-Finalistin 2012

DFB-Pokal-Siegerin 2011, 2014

DFB-Pokal-Finalistin 2008, 2012

Französische Meisterin: 2017, 2018, 2019, 2020

Französische Pokalsiegerin: 2017, 2019, 2020

Französische Supercup-Siegerin: 2019

Dzsenifer Marozsán: Privatleben der Fußballerin

Kraft tankt sie bei ihrer Familie und bei Spaziergängen mit ihrem Hund Nyuszka (deutsch: Häschen). Auch als sie im Jahr 2018 an einer Lungenembolie erkrankte, ausgelöst durch die Einnahme der Anti-Baby-Pille, fand sie bei ihrem „Häschen“ Halt. „Es war die schwierigste Zeit meines Lebens. Es sind Momente, die man nie wieder erleben möchte. Dabei wird einem erstmalig so richtig bewusst, wie wichtig die Gesundheit eines Menschen ist. Es bringt einen sehr zum Nachdenken.“ Ob Dzsenifer Marozsan einen Freund hat, ist nicht bekannt. Die 30-Jährige hält sich bedeckt, was ihr Privatleben betrifft.