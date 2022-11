Drama in Doha: Senegal steht nach Nervenschlacht gegen Ecuador im Achtelfinale

Von: Antonio José Riether

Senegal steht im Achtelfinale der WM 2022. © IMAGO / Pressinphoto

Der Senegal steht nach einem 2:1 (0:1)-Sieg gegen Ecuador im Achtelfinale der WM. Der Live-Ticker zum letzten Spieltag der Gruppe A zum Nachlesen.

WM 2022, Gruppe A: Ecuador - Senegal 1:2 (0:1)

In der spannenden Gruppe A ging es am letzten Spieltag für drei Teams ums Achtelfinale .

. Ecuador zug dabei den Kürzeren: Neben der Niederlande steht nun auch der Senegal in der K.o.-Phase.

ABPFIFF: Das war‘s! Der Senegal gewinnt das Schicksalsspiel mit 2:1 gegen Ecuador und steht als Zweitplatzierter der Gruppe A hinter der Niederlande im Achtelfinale. Die Südamerikaner hingegen gehen beim Abpfiff zu Boden, sie verpassen die K.-o.-Phase knapp.

WM 2022: Ecuador - Senegal 1:2 (0:1)

Aufstellung Ecuador: Galindez - Preciado (85. Porozo), Torres, Hincapié, Estupinan - Caicedo, Gruezo (46. Cifuentes), Franco (46. Sarmiento) - Plata, Valencia, Estrada (64. Reasco) Aufstellung Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr - Dia (90.+5 Cisse), Ciss (74. N. Mendy), Ndiaye (74. Dieng) Tor: 0:1 I. Sarr (44./FE) 1:1 Caicedo (67.) 1:2 Koulibaly (70.)

90. Minute + 4: Wieder wird die Ecke verteidigt. Zwei Minuten bleiben Ecuador.

90. Minute + 3: Nun gibt es noch eine Ecke für Ecuador, Mendy klärt zur nächsten...

90. Minute: Sechs Minuten gibt es oben drauf!

89. Minute: Statt Ecaudor kommt nun der Senegal wieder zu einer Chance, kurz darauf geht es jedodch wieder in die andere Richtung.

WM 2022: Ecuador läuft die Zeit davon - Senegal vor Achtelfinal-Einzug

87. Minute: Auch eine Standardchance lässt Ecuador aus, die Uhr tickt...

84. Minute: Bei Ecuador macht sich nun die Nervosität breit, die Senegalesen zittern ebenso. Bei einem Konter wird Valencia gelegt, doch Turpin sieht kein Foul und lässt weiterspielen.

79. Minute: Zehn Minuten bleiben Ecuador nun für einen Treffer, der alles verändern würde...

76. Minute: Plata probiert es mit einem Abschluss im Strafraum, doch er trifft den Ball nicht richtig. Mendy hat den Ball, die Gefahr ist erst einmal vorbei.

74. Minute: Wie geht Ecuador mit dem Schock um? Die Südamerikaner haben noch eine gute Viertelstunde für einen Treffer. Aktuell ist die Partie nach einer möglichen kopfverletzung von Senegals Sabaly unterbrochen, gleich wird wohl gewechselt.

WM 2022: Ecuador gleicht aus - doch die Antwort der Senegalesen folgt prompt

71. Minute: Und postwendend das Tor für den Senegal! Koulibaly steht nach einer abgeblockten Freistoßflanke goldrichtig und erzielt das 2:1 für sein Land. Damit wäre der Senegal im Achtelfinale, nun braucht Ecuador wieder einen Treffer.

67. Minute: Ecuador gleicht aus! Nach einem Freistoß in Tornähe wird der Ball verlängert, Caicedo hält den Fuß hin und schiebt aus kurzer Distanz ein. Sollte es dabei bleiben, wäre Ecuador weiter. Der Senegal braucht nun also wieder einen Treffer.

65. Minute: Ecuador bleiben 25 Minuten, um hier den Ausgleich zu markieren. Die Senegalesen verteidigen ihren Strafraum aktuell mit zwei Reihen. Noch ist also kein Durchkommen.

61. Minute: Die zweite Hälfte ist bisher die Spiegelung der ersten Halbzeit, in der ersten Viertelstunde spielt nur Ecuador. Der Senegal kommt maximal mit Einzelaktionen nach vorne, das Zusammenspiel aus den ersten 45 Minuten ist nicht mehr zu sehen.

56. Minute: Vom Senegal ist in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs noch nicht viel zu sehen, noch hält sich die Elf von Aliou Cissé etwas zurück und verteidigt das eigene Tor. Bei einem Remis wäre Ecuador nämlich wieder im Achtelfinale und der Senegal draußen.

WM 2022: Senegal führt gegen Ecuador - Südamerikaner brauchen nur einen Treffer

53. Minute: Die Ecuadorianer zeigen zu Beginn der zweiten Hälfte mehr Offensivdrang, doch noch finden die Zuspiele keine Abnehmer. Auch Enner Valencia, der bislang drei Treffer beim Turnier erzielte, ist bislang noch nicht zu sehen.

49. Minute: Der eingewechselte Cifuentes zieht nach einem Zuspiel von Hincapié ab, doch sein Schuss ist zu zentral und auch zu schwach geschossen. Mendy hat keine Probleme, den Ball aufzunehmen.

46. Minute: Und weiter geht‘s im Khalifa International Stadium. Ecuador wechselt gleich zweimal zur Pause, für Franco und den Augsburger Gruezo kommen Cifuentes und Sarmiento ins Spiel.

Halbzeit: Nach sechs zusätzlichen Minuten pfeift Turpin zur Pause. Der Senegal führt verdient mit 1:0 gegen Ecuador, mit neun Torschüssen haben die Westafrikaner bisher ein großes Chancenplus.

45. Minute + 3: Senegal macht auch nach dem großen Jubel zum 1:0 weiter Druck und holt einen Standard nach dem anderen heraus. Von Ecuador muss nach der Pause eine deutliche Steigerung kommen, sollten die Südamerikaner noch das Achtelfinale erreichen wollen.

WM 2022: Ecuador liegt gegen den Senegal hinten - Endspiel ums Achtelfinale

44. Minute: Der Gefoulte tritt selbst an, bleibt cool vor Galindez und schiebt zum 1:0 für sein Land ein! Der Senegal wäre Stand jetzt im Achtelfinale.

42. Minute: Elfmeter für den Senegal! Hincapié lässt das Bein gehen Sarr stehen, Schiri Turpin ist sich sofort sicher und zeigt auf den Punkt!

39. Minute: Der nächste Versuch durch den Senegal, Ciss köpft einen Jakobs-Freistoß jedoch nur über den Kasten.

36. Minute: Nun meldet sich wieder der Senegal: Dia wird mit einer starken Flanke gesucht, doch der Salernitana-Angreifer kommt nicht an den Ball, Ecuadors Keeper Galindez ist hellwach.

33. Minute: Die Ecuadorianer haben nun etwas mehr Kontrolle über das Spiel gewonnen, allerdings ohne zu eigenen Gelegenheiten zu kommen.

Niederlande führt: Senegal braucht nun einen Sieg fürs Achtelfinale

30. Minute: Der Zwischenstand nach einer halben Stunde: Niederlande würde als Gruppenerster ins Achtelfinale ziehen, Ecuador mit fünf Punkten als Gruppenzweiter.

27. Minute: Die Niederlande führt nun mit 1:0, was bedeutet, dass die Senegalesen nun unbedingt einen Sieg für den Achtelfinal-Einzug bräuchten.

25. Minute: Ismaila Sarr zieht von links in den Sechzehner und schlenzt die Kugel nur knapp über das Tor von Galindez. Langsam müssten sich die Senegalesen hier für ihren Auftritt belohnen.

Der Senegal und Ecuador kämpfen um den Einzug in das WM-Achtelfinale. © AFP

WM 2022: Ecuador und Senegal - Westafrikaner mit Chancenplus

22. Minute: Ecuador versucht, erste Nadelstiche zu setzen, doch noch findet sich keine Lücke.

19. Minute: Der nächste Standard für den Senegal. Nach der Ecke durch den gebürtigen Deutschen Ismail Jakobs versuchen die Ecuadorianer zu kontern, doch die Defensive der Westafrikaner steht gut und kann die Situation bereinigen.

16. Minute: Wieder kombinieren sich die Senegalesen hier vor das Tor. Am Ende kommt Ndiaye zum Abschluss, der deutlich links am Tor vorbeigeht. Die Löwen der Teranga, wie sie genannt werden, spielen bisher konzentriert nach vorne und lassen noch nicht viel zu.

11. Minute: Erster Abschluss für Ecuador: Enner Valencia probiert es mit einem flach und hart getretenen Freistoß, doch der ist zu unpräzise. Beide Teams probieren es aber schon in der Anfangsphase, hier gab es kein Abtasten.

WM 2022: Ecuador und Senegal - Afrikaner mit der ersten dicken Chance

7. Minute: Wieder sind es die Senegalese, die vor dem Tor auftauchen. Sabaly spielt den mitgelaufenen Offensivspieler Dia an, der sofort abzieht und mit seinen Flachschuss nur wenige Zentimeter am Tor vorbeisetzt.

4. Minute: Und die erste Riesen-Chance der Partie! Der Senegalese Idrissa Gueye bekommt nach einem Pass in den Rückraum durch Pape Gueye die Gelegenheit, doch sein Schuss aus wenigen Metern geht nur ans Außennetz. Der Everton-Profi ärgert sich zurecht.

1. Minute: Der Ball rollt im Khalifa International Stadium!

ANPFIFF

Update, 15.53 Uhr: In wenigen Minuten gibt der französische Referee Clement Turpin die Partie zwischen Ecuador und dem Senegal frei. Für den erfahrenen Unparteiischen ist es der vierte Einsatz bei einer WM, in Russland leitete er bereits zwei Spiele.

WM 2022: Ecuador und Senegal bestreiten Endspiel um Achtelfinale

Update, 15.39 Uhr: Etwas mehr als zwanzig Minuten noch bis zum entscheidenden letzten Gruppenspiel. Beim Duell zwischen Exuador und Senegal geht es um das Achtelfinale, parallel sollte die Niederlande gegen Katar gewinnen.

Update, 15.25 Uhr: In der Gruppe A könnte es heute bereits eng werden, da drei Teams noch die Chance auf den Achtelfinaleinzug haben. Bei den Niederlanden und Ecuador, die derzeit tor- sowie punktgleich dastehen, würde die Fair-Play-Wertung über den Tabellenstand entscheiden, da kein Teams nach dem 1:1-Remis im direkten Vergleich heraussticht.

Somit wäre sogar die Anwendung der Fair-Play-Regel möglich. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Gelben und Roten Karten über ein Weiterkommen entscheiden würde, 2018 schied die senegalesische Nationalelf aufgrund dieser Wertung aus dem WM-Turnier aus.

Update, 15.14 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Teams sind nun bekannt. Bei den Ecuadorianern steht Enner Valencia in der Startelf, der Drei-Tore-Mann könnte auch gegen den Senegal wieder im Fokus stehen.

Update vom 29. November, 14.55 Uhr: Etwas mehr als eine Stunde noch bis zum Anpfiff der Partie zwischen Ecuador und dem Senegal. Heute fällt die Entscheidung über die ersten beiden Achtelfinalisten bei dieser Weltmeisterschaft. Theoretisch haben alle drei Teams bis auf den ausgeschiedenen Gastgeber Katar noch die Chance auf die Runde der letzte 16 Mannschaften.

WM 2022: Gruppe A nach zwei Spieltagen

S - U - N Tordifferenz Punkte 1. Niederlande 1 - 1 - 0 3:1 4 2. Ecuador 1 - 1 - 0 3:1 4 3. Senegal 1 - 0 - 1 3:3 3 4. Katar 0 - 0 - 2 1:5 0

Ecuador gegen Senegal: Wer kommt ins WM-Achtelfinale?

Erstmeldung vom 29. November:

Ar-Rayyan - Der letzte Spieltag der Vorrunde steht an. In der Gruppe A verabschiedete sich Gastgeber Katar bereits mit zwei Niederlagen aus dem Wettbewerb, doch die übrigen drei Teams können noch das Achtelfinale erreichen. Die Niederlande hat die vermeintlich einfachste Aufgabe gegen Katar vor der Brust, während sich Ecuador und der Senegal im direkten Duell begegnen.

Nun kommt es zum Duell der beiden Mannschaften, die bisher jeweils drei Punkte gegen Katar holen konnten. Der Senegal muss für einen Einzug ins Achtelfinale unbedingt gewinnen, da die Westafrikaner bei ihrer Auftaktpartie gegen die Niederlande unterlagen. Die Elftal trifft nun in einem ungleichen Duell auf die sieglosen Katarer, eine Niederlage scheint ausgeschlossen. Somit reicht den Löwen der Teranga wohl kein Unentschieden.

Ecuador gegen Senegal heute live: Torjäger Enner Valencia im Fokus

Während die Senegalesen mit etwas mehr Druck in die letzte Vorrundenpartie geht, baut Ecuador auf seine Offensivstärke. Oder bessergesagt auf seinen Topstürmer Enner Valencia. Der 33-Jährige von Fenerbahce Istanbul verbuchte in den ersten beiden WM-Spielen bereits drei Treffer und führt gemeinsam mit Kylian Mbappé die Torjägerliste des Wüsten-Turniers an.

Die Senegalesen mussten vor der WM dagegen den bitteren Ausfall ihres besten Offensivspielers verkraften. Mit Sadio Mané vom FC Bayern München fehlt der wichtigste Akteur, der 30-Jährige pflegt während der WM einen guten Kontakt zu seinen Teamkollegen und hofft, einen kleinen Einfluss auf seine Mannschaft zu haben.

Enner Valencia (l.) erzielte bereits drei Treffer. Krepin Diatta (r.) und seine Senegalesen hoffen auf den zweiten Sieg. © Shengolpixs/Ulmer/imago

Ecuador gegen Senegal heute live: Die Niederlande ist noch nicht sicher durch

Ob der Bayern-Flügelflitzer im entscheidenden Spiel gegen die Südamerikaner auch die richtigen Tipps gibt, zeigt sich ab 16 Uhr. Die Partie der Niederlande gegen den Gastgeber findet zeitgleich statt. Tatsächlich besteht auch die Chance auf ein Weiterkommen für beide Teams, dafür müsste Katar jedoch mit mehreren Toren Unterschied gegen die Mannschaft von Louis van Gaal gewinnen. (ajr)