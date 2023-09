Alonso-Ehefrau Nagore: Ex-Kollege Peter Crouch und die peinliche Flirt-Story

Von: Jannek Ringen

Xabi Alonso verzaubert mit Bayer Leverkusen gerade die Bundesliga. Über seine Frau und einen ehemaligen Mitspieler kursiert eine kuriose Flirt-Story.

Liverpool – Es ist gut möglich, dass Xabi Alonso derzeit die heißeste Aktie auf dem Trainermarkt in ganz Europa ist. Der Spanier übernahm Bayer Leverkusen vor gut einem Jahr und führte die Werkself vom Tabellenkeller der Bundesliga in den Europapokal. Vor dem Topspiel gegen den FC Bayern am vierten Spieltag gilt seine Mannschaft sogar als Anwärter auf die Meisterschaft.

Xabi Alonso Geboren: 25. November 1981 (Alter 41 Jahre), Tolosa, Spanien Vereine: Real Sociedad, FC Liverpool, Real Madrid, FC Bayern München Größter Erfolg: Weltmeister 2010, Champions-League-Sieger 2005, 2014

Peter Crouch und Xabi Alonso – der englische Riese trifft auf spanische Eleganz

Begutachtet man die Karriere von Peter Crouch, so findet man zahlreiche bekannte Clubs aus der Premier League in seiner Vita. Der Zwei-Meter-Mann, welcher der Öffentlichkeit als humorvoller Riese bekannt ist, lief unter anderem für die Tottenham Hotspur, den FC Liverpool, Aston Villa und Stoke City auf. Am längsten blieb er bei Stoke, die den Angreifer 2011 verpflichteten.

In Summe kommt der 42-Jährige auf 467 Spiele in der Premier League, in denen er 106 Treffer erzielen konnte, ehe er seine Karriere im Jahr 2019 beendete. Zwischen 2005 und 2008 lief er gemeinsam mit Bayer-Trainer Xabi Alonso für den FC Liverpool auf und zeigte im Trikot der Reds seine Klasse. Doch Alonso und Crouch verbinden nicht nur die gemeinsamen Erinnerungen auf dem Platz.

Xabi Alonso und Peter Crouch schnürten gemeinsam beim FC Liverpool die Fußballschuhe. © IMAGO / PanoramiC

Crouch flirtet mit Ehefrau von Xabi Alonso

Wie der Engländer in seiner Kolumne bei der Daily Mail erzählte, gab es ein peinliches Aufeinandertreffen mit Nagore Aranburu, der Ehefrau von Xabi Alonso, im Jahr 2005. Kurz nach seinem Wechsel fiel ihm eine junge Frau in einem Liverpooler Hotel auf. „An der Rezeption war ein Mädchen, das sehr gut aussah. Ich konnte gar nicht glauben, dass sie mich die ganze Zeit anlächelt“, beschrieb er den Moment.

Seinem Mitspieler Jamie Carragher erzählt Crouch im nächsten Training von der Begegnung und wurde ermutigt, seinen weiteren Teamkollegen von dem Flirt zu erzählen. „Ich habe den Jungs erzählt, dass sie wunderschön sei. Und ich glaubte, ich hätte eine Chance“, sagte er lachend über seine Ambitionen. Dass es sich bei der jungen Frau um die Lebensgefährtin von Xabi Alonso handelte, begriff Crouch erst später.

Mitspieler ziehen Crouch auf – Xabi Alonso verzeiht ihm

In den darauffolgenden Tagen sprachen ihn seine Mitspieler immer öfter auf die Situation an und gönnten sich einen Spaß. „Es stellte sich heraus, dass sie die Partnerin von Xabi Alonso war“, gab er dann zu. „Sie arbeitete ein wenig, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.“ Damit war der Angreifer in eine peinliche Situation geraten.

Zu Problemen innerhalb der Mannschaft war es jedoch nicht gekommen. Xabi Alonso nahm seinem Mitspieler den Fauxpass nicht übel und konnte ebenfalls darüber lachen. „Er hat es ganz entspannt aufgenommen und sie auch“, sagte Crouch, der seit sieben Jahren mit Model Abbey Clancey verheiratet ist und vier Kinder mit ihr hat, über die Szene. (jari)