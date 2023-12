Neuzugang fix? Eintracht Frankfurt wohl mit neuem Stürmer einig

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer und soll ganz kurz vor der Verpflichtung eines Angreifers stehen

Update vom 3. Dezember, 23.55 Uhr: Der erste Neuzugang für den Winter ist bei Eintracht Frankfurt offenbar unter Dach und Fach. Wie der Pay-TV-Sender Sky berichtet, ist der Deal mit Viktoria Pilsen wegen Rafiu Durosinmi so gut wie durch. Der Medizincheck soll in den nächsten vier Wochen stattfinden und der Angreifer anschließend am Main unterschreiben.

Wechselt Rafiu Durosinmi zur SGE? © IMAGO/Dalibor Gluck

Erstmeldung: Augsburg – Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt steigt am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 19.30 Uhr in Augsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 3. Dezember 2023, um 19.00 Uhr mit den Vorberichten, um 19.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt: Wer holt sich den Sieg?

Der 13. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und Eintracht Frankfurt will zurück auf die Siegerstraße. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart, gab es in der Conference League gegen PAOK Saloniki die nächste Schlappe auf heimischen Rasen. Zwei Niederlagen in Serie sollen aber reichen. In Augsburg will die SGE wieder drei Punkte holen.

„Es geht gegen eine sehr kampfstarke Mannschaft, die jetzt unter ihrem neuen Trainer noch ungeschlagen ist und auch gute spielerische Elemente hat. Es gilt, unser Spiel auf den Platz zu bringen“, sagte Eintracht-Cheftrainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz vor der Partie beim FC Augsburg.

„Jakic, Götze als auch Dina Ebimbe sind alle eine Option für Sonntag. Die Belastung ist für jeden Spieler derzeit sehr hoch, es ist ein extrem hohes Pensum und wir versuchen so gut es geht, auf die Jungs aufzupassen und es gut zu steuern“, so Toppmöller weiter, der auf Skhiri verzichten muss: „Bei Ellyes können wir nicht genau sagen, wie lange er ausfallen wird. Wir müssen einfach schauen, wie es sich entwickelt. Robin Koch hingegen wird am Sonntag wieder im Kader stehen.“

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim FC Augsburg. © IMAGO

Über mögliche Neuzugänge im Winter will Toppmöller derzeit noch nicht reden: „Der Verein hat Augen und Ohren offen hinsichtlich Verstärkungen für jeden Mannschaftsteil. Trotzdem haben wir bereits eine gute Truppe zusammen und es spielt jetzt noch keine Rolle für uns.“ (smr)