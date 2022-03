Einsatz von Mbappé bei PSG gegen Real fraglich

Teilen

Ein Einsatz des Franzosen Kylian Mbappé von PSG gegen Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League ist fraglich. © Thibault Camus/AP/dpa

Paris Saint-Germain bangt um den Einsatz von Stürmerstar Kylian Mbappé im Champions-League-Rückspiel am Mittwoch bei Real Madrid.

Paris - Wie der Verein mitteilte, hat der Fußball-Weltmeister zuvor im Training einen Schlag auf den linken Fuß bekommen. Erste Untersuchungen hätten einen zunächst befürchteten Bruch nicht bestätigt, hatten mehrere Medien zuvor berichtet. Dennoch sei sein Einsatz unsicher. Dem Verein zufolge soll sich Mbappé an diesem Dienstag einem erneuten Medizincheck unterziehen.

PSG hatte das Achtelfinal-Hinspiel dank eines Treffers von Mbappé in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 gewonnen. Sollte der 23-Jährige für das Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) ausfallen, wäre das ein schwerer Schlag für das französische Topteam. Mbappé hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24 Tore geschossen und 17 Treffer vorbereitet. Der Vertrag des französischen Nationalspielers läuft am Ende dieser Saison aus, Real Madrid ist als ein möglicher neuer Arbeitgeber im Gespräch. dpa