Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04: DFB-Pokal heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Braunschweig – In der 2. Bundesliga ist der Startschuss für die neue Saison bereits gefallen, der FC Schalke holte drei Punkte aus zwei Spielen, Eintracht Braunschweig erwischte einen klassischen Fehlstart und verlor die ersten beiden Partien. In der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals kommt es nun zum Duell der beiden Zweitligisten.

Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04: Wer zieht in die zweite Runde ein?

„Braunschweig hat in der Liga zweimal verloren, aber jetzt steht ein anderer Wettbewerb an. Sie haben gegen Kiel und Magdeburg sehr gut verteidigt. Wir wissen, dass es nicht leicht wird, durch dieses Bollwerk zum Torerfolg zu kommen“, sagte Schalke-Cheftrainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor der Partie in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals.

„Ich werde nicht komplett rotieren. Die ersten beiden Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft sich noch einspielen muss. Für uns ist es keine Option, in der ersten Pokalrunde jetzt viel zu rotieren. Wenn es Wechsel gibt, dann hat das taktische Gründe“, so der S04-Coach weiter.

Der FC Schalke 04 ist im DFB-Pokal zu Gast bei Eintracht Braunschweig. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Keine klare Aussage machte Reis auf die Frage, wer im Sturm beginnen wird: „Simon Terodde hat es bisher gut gemacht, hat schon sein Näschen bewiesen. Sebastian Polter ist immer bereit, wenn man ihn bringt. Wir werden sehen, wer am Freitag beginnt. Er macht vom Kopf her einen klaren Eindruck. Es wird sicherlich mal eine Phase kommen, in der er eine Pause braucht. Ich habe auch überlegt, aber aktuell sehe ich nicht, dass er die Pause jetzt schon braucht.“

Das Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 steigt am Freitag, 11. August 2023, um 20.45 Uhr in Braunschweig. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04: DFB-Pokal live im Free-TV?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 wird vom Free-TV-Sender ZDF live im Free-TV übertrtagen .

im . Die TV-Rechte des DFB-Pokals teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und die Free-TV-Sender ARD und ZDF.

Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04: DFB-Pokal live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Braunschweig startet am Freitag, 11. August 2023 , um 20.15 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

Eintracht Braunschweig gegen FC Schalke 04: DFB-Pokal im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel im DFB-Pokal zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

